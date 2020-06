La jugadora linense de baloncesto Marta Pérez jugará la próxima temporada en la Liga Femenina-2, la segunda categoría del escalafón nacional, a la que da el salto de la mano del CAB Estepona, en el que afronta su tercera andadura.

La base Marta Pérez, de 20 años, comenzó a jugar con solo cuatro en los escalafones inferiores de la Unión Linense de Baloncesto (ULB) y ya en cadetes se asomó a las selecciones provinciales, colgándose la medalla de plata en el Andaluz.

En su segundo año en esa categoría la jugadora de La Línea se enrola en el CB Gades de Cádiz, con el que se sube a lo más alto del podio en las competiciones provinciales.

En categoría junior y tras defender los intereses del Salliver de Fuengirola (Málaga), se marcha al Spar Gran Canaria, uno de los equipos más importante del archipiélago. No solo participa en el Campeonato de España de clubes, sino que su rendimiento le permite estrenarse en la Liga Femenina-2.

Antes de finalizar esa etapa defiende los colores de la selección de Gibraltar en el Europeo-B disputado en Andorra, donde participó de un hecho histórico (la primera medalla de oro para el baloncesto de la Roca) y además fue nombrada mejor base del campeonato, en el que también fue la máxima anotadora.

Con el desembarco en la categoría senior se enroló en el CAB Estepona, con el que ahora da el salto a la segunda categoría nacional.

"Agradezco al CAB Estepona que siga confiando en mí"

“Estoy muy contenta, tengo mucha ilusión, muchas ganas de que empiece la temporada y jugar en la Liga Femenina-2”, recalca Marta Pérez.

“Tengo que agradecer que el CAB Estepona siga confiando en mí un año más y de forma especial en éste, en el que por fin hemos logrado el ascenso”, abunda. “Me siento como en casa, siempre me han tratado fenomenal y la verdad es que me siento muy afortunada de poder jugar a este nivel y además, hacerlo cerca de mi casa, lo que me permite compaginarlo con los estudios”.

“Aunque seamos novatas en la categoría, estoy convencida de que con trabajo y con ilusión podemos dar mucha guerra”, finaliza.