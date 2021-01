Udea Algeciras visita este sábado (20:30) un pabellón con una denominación más que baloncestística, el Antonio Díaz Miguel de Madrid, para enfrentarse al Zona Zentro en encuentro de la decimoquinta jornada de la Conferencia Oeste de la LEB Plata. Los algecireños acuden con las bajas de Ernest Maize, Salam NKosi, la duda de Issa Thiam y tras una semana en la que las restricciones de uso impuestas en las instalaciones deportivas de la ciudad para evitar la propagación del Covid-19 le han impedido entrenarse con normalidad.

El encuentro entre Zona Zentro y Udea se juega con “aforo restringido” según explica el conjunto local en su web, pero se podrá seguir a través de la señal que brinda la propia Federación (canalfeb.tv)

Udea y Zona Zentro llega en apariencia igualados a este momento de la competición, ya que ambos comparten la novena plaza de su conferencia con cinco triunfos, solo que Udea con nueve derrotas y los madrileños, con solo seis.

Los algecireños afrontan este mismo sábado el viaje después de haber perdido la pasada semana en casa ante Marbella, mientras que los de casa hilvanan tres reveses consecutivos y, lo que es peor para sus intereses, acumulan un mes sin competir.

Los udeístas no han podido preparar el encuentro como se espera de un equipo de la tercera categoría del escalafón naconal. Las limitaciones en el uso de las instalaciones deportivas derivadas de la crisis sanitaria del coronavirus en Algeciras les obligan a ejercitarse a horas en la que no todos sus efectivos están en disposición de acudir a las sesiones, ya que deben atender obligaciones académicas o laborales.

La expedición partirá este mismo sábado por la mañana en dirección a Madrid a bordo de dos vehículos y regresará el domingo.

El técnico, Javi Malla, que califica la semana de entrenamientos de “nefasta” entiende que esa circunstancia merma las opciones de su equipo en este desplazamiento. “El horario [seis de la tarde] en el que podemos entrenarnos no es compatible con la actividad que deben desarrollar los jugadores, y no podemos entrenar con solo seis o siete de ellos. Me gustaría tener un equipo completamente profesional y poder entrenar a estas horas, pero no es el caso”.

Los locales, con dos caras nuevas

Por su parte el Zona Zentro comparece con el hándicap de que su último duelo de competición fue el pasado 22 de diciembre –la pasada semana la tormenta de nieve que arrasó el centro del país le obligó a aplazar su duelo con el Alcobendas- y de que no celebra un triunfo desde que derrotó a Morón el pasado cinco de diciembre.

El equipo madrileño ha anunciado en las últimas jornadas el regreso a casa de Gabriel Muñoz, pívot de 2,21 que en los últimos cuatro años había vivido en Estados Unidos y el fichaje de Marc García Calvo, campeón con la selección sub-18 en el mundial de 2019.

Los horarios de la jornada y posteriormente los resultados y la clasificación se pueden consultar en este enlace.