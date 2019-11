La Unión Linense de Baloncesto (ULB) dio este domingo un golpe de autoridad al vencer, y con solvencia, en la pista del Enrique Benítez de Huelva, un rival directo en la parte alta de la clasificación que se mantenía invicto en casa. Los de La Línea solventaron las importantes ausencia de su base titular, David Rubio y la de Rimvydas Sileikis, que viajó pero no pudo saltar a la cancha debido a un incipiente proceso gripal. Los visitantes se mostraron como un equipo solido, bravo y bien administrado en el banquillo que se las ingenió para salir indemne de las lógicas acometidas de un rival preñado de argumentos.

La ULB salió decidida a no hacer concesiones y lo evidenció desde el salto inicial. A los cinco minutos y a pesar de alguna duda en ataque ganaba 0-9 merced a una defensa sin fisuras. Wanliss anotó dos canastas seguidas que cortaron la sangría para su equipo. A partir de ese momento los dos conjuntos hicieron concesiones y con un 5-0 de parcial los onubenses se colocaron a dos puntos (15-17) para llegar al final del primer cuarto con 17-20.

Nada más reanudarse el juego cuatro puntos de Miguel Ángel García dieron al Enrique Benítez su única ventaja (21-20) pero apenas unos segundos después apareció David Espadiña para empezar a poner tierra de por medio (26-33). El primer gran arreón de los locales había quedado en un susto.

Los de casa trataron de apelar a los triples, pero su bajísimo porcentaje (6 de 30) apenas le dio para llegar vivos al intermedio (38-40)

El arranque de la segunda mitad recordó mucho al del partido. La ULB subió el nivel de su defensa y fue martilleando en ataque hasta lograr una renta de diez puntos (45-55). Los movimientos en el banquillo y las necesarias rotaciones se vieron reflejadas en el luminoso y a falta de diez minutos el conjunto de La Línea tenía claro que aún le quedaba por sufrir (53-58).

Hugo Tavío, Álex Bak, Espadiña y Matoso, en 15 puntos o más

Ese último cuarto fue un quiero y no puedo de Huelva, que se estrelló con el orden y la solvencia de los visitantes. Si Alex Bak (16) estuvo por encima de su media el mencionado Espadiña (15-6) y ese valor seguro llamado Cándido Matoso (17-10 para unos 26 de valoración que le señalan como el MVP del partido) se coronaron por dentro. Álex Valor, que jugó enfermo, ayudó a darles descanso y Juanjo Méndez, que asumía el rol de primer base, aportó equilibrio.

En los dos instantes en los que parecía poder cambiar la dinámica en este último cuarto emergió, certera, la figura del algecireño Hugo Tavío (16 puntos) para acabar de sentenciar: 61-76 a cuatro minutos de la conclusión.

Lo que quedaba de mañana fuese un placentero tránsito hasta el final para una ULB que crece por semanas, que logra una incontestable victoria en una cancha de la que pocos van a salir airoso y que además se apunta este triunfo no solo para esta fase, sino para la siguiente. Otra vez cuatro jugadores del equipo de La Línea firmaron quince puntos o más.

Duelo de líderes, el domingo a las 18:00

Después de esta octava jornada, la ULB comparte la cabeza con el Cimbis de San Fernando, ambos con un balance de seis victorias y una derrota. Ambos equipos se verán las caras el próximo domingo día uno de diciembre en el pabellón de La Línea a partir de las 18:00 y no el sábado a las 19:30 como estaba inicialmente previsto. Los linenses agradecen las facilidades encontradas en los de la Isla para el cambio de fechas.

Los resultados de la jornada y la clasificación completa se pueden consular en este enlace.