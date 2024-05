La Línea da este viernes el pistoletazo de salida a la series nacionales de baloncesto 3x3

La plaza de la Constitución de La Línea acogerá este viernes 31 de mayo (de 17:45 a 22:30) y el sábado, uno de junio (de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:30) el primero de los torneos de la edición 2024 de la Serie Armas Trasmediterránea de baloncesto 3x3, cuyas siguientes paradas serán Marbella, en Málaga, (21-22 de junio) y Zaragoza (28-29 junio) para terminar con el Máster Final de Santa Cruiz de Tenerife (26-27 julio).

Tomarán parte en la competición catorce equipos masculinos y doce femeninos. Entre los primeros, aparecen participantes tan destacados como Jordi Juanola, Gabriel Gil y Jorge Fernández, a quienes se suman Golden Dike, Alex Jackson y José González Albadalejo.

En los equipos femeninos destaca la presencia de jugadoras habituales en el circuito tales como María Espín, Paula Estebas, Itsaso Conde, Carol Arfinengo, Clara Rodríguez, Irene Baeza y Celia García, con el respaldo de jóvenes emergentes como Alejandra Sánchez Dávila y Davinia Ángel y otras llegadas del básket 5x5 Sofía da Silva, Macarena Durso y Conchi Satorre.

Los equipos masculinos participantes son: Pando UE Mataró, Baloncesto Málaga, E. Getafe, I Bai de Lanço (Portugal), Argos Bats, LP2K Woke on Three, Clínica Prisma, Loriguilla, The Real Deal, Teh 3x3 Academy VIC; Hipe Team, CB La Mojonera, Damex.

Entre los femeninos destaca la presencia de Agua y Jardín, con Paula Estebas y la incorporación de otra jugadora con experiencia en LF Endesa como Sofía da Silva. Entre las aspirantes destacan BT Élite 3x3 con Itsaso Conde, María Espín, Sofía Galerón y Carmen Grande. Desde Francia llega Bordeaux Ballistik, uno de los mejores equipos del país galo. Y habrá que seguir a Electromercantil GTF con Carol Arfinengo e Irene Baeza; Comboi Teika, con Macarena Durso y Conchi Satorre, o Real Valladolid con Celia García y Clara Rodríguez.

Los equipos que comparecen en categoría femenina son: Bordeaux Ballistik, Electromercantil Getafe, BT Élite 3x3, Real Valleadolid 3x3, 3x3 Sherpa Tribe, Agua y Jardín 3x3, Yhe 3x3 Academy U19, Loriguilla 3x3, Titans 3x3 Canarias, Comboi Teika, Argos Bats y Hipe Team.

Calendario

Viernes día 31 de mayo

17:45 – 22:30: Primera Fase (Fem y Mas)

Sábado día 1 de junio

09:00:– 10:30: Segunda Fase (Fem y Mas)

10:30: 13:50: Cuartos de final (Fem y Mas)

.. . .

17:20: Concurso de triples

18:00: Exhibición de mates

19:00: Semifinales Femeninas

19:40: Semifinales Masculinas

20:20: Final Femenina

20:40: Final Masculina