Pandalone pide "a todos los linenses" que acudan al estadio "para defender a la ciudad"

El presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, reclama ayuda no a los seguidores albinegros “sino a todos los linenses” para proteger a la centenaria entidad futbolística de lo que entiende como un ataque sistemático a los intereses del club y de la ciudad. El presidente pide que este domingo (17:00) se registre una asistencia masiva al estadio en el duelo frente al Marbella y que esto sea considerado como una muestra de "defensa de los intereses de La Línea".

El mandatario sale a la palestra tras la petición de que sea paralizado el derribo de la visera de la Tribuna del estadio, que puede provocar graves daños económicos y puede tener repercusión directa en la marcha deportiva del primer equipo, como ya desgranó la pasada semana en una comparecencia en rueda de prensa.

El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, ha estallado. La petición del arquitecto linense Carlos Javier Rodríguez Romero de que el estadio sea incluido en el Catalogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía y por lo tanto no se pueda derribar la maltrecha visera de Tribuna del Municipal ha acabado con la paciencia del empresario romano, un hombre poco dado a los términos altisonantes y a las manifestaciones estentóreas. Más bien todo lo contrario. Pero hasta la mayor de las paciencias tiene un límite.

El mandatario balono ha enviado un mensaje inequívoco “pero no solo a los balonos, sino a todos los linenses” para que este domingo acompañen al equipo en el duelo que le enfrentará al Marbella a partir de las 17:00, correspondiente a la decimocuarta jornada de liga en el grupo IV de Segunda B. Pero esta petición de socorro no es una cuestión deportiva, sino de identificación con la ciudad.

“Da igual cuál sea el partido, es lo mismo el Marbella que el Melilla”, dice con rabia. “No es una cuestión de la Balona, es que los linenses no pueden permitir más ataques a su pueblo. Desde que llegué aquí no oigo hablar de otra cosa”.

“No lo digo por mí, que igual ya no estaré en el cargo dentro de un mes, de un año o de cinco, eso da lo mismo, hablo de La Línea”, recalca. “Yo ya me siento parte de esta ciudad y ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que a todo lo que se hace se le ponga un palo en las ruedas?”.

“Tiene que salir la dignidad del linense, defender lo que es suyo y la Balona es de todos los linenses, no es mía por supuesto, pero tampoco de los socios, ni de los abonados”, aclara. “La Balona sí que es un patrimonio de toda la ciudad y La Línea tiene que salir ahora a defenderla”, continúa sin conceder una pausa para intercalar una pregunta.

“De verdad que cuando me llamaron y me dijeron esto de la petición a la Junta pensé que me estaban tomando el pelo, que era una broma”, sostiene. “¿En qué cabeza cabe que un estadio que se cae a pedazos pueda ser un monumento? ¿Nos estamos volviendo todos locos?”

Pandalone subraya una y otra vez que no busca con esto ningún fin económico (“si alguien de verdad no tiene medios para comprar una entrada que venga a hablar con nosotros que se lo vamos a solucionar”) y recuerda las consecuencias que puede tener no ya la suspensión, sino inclusión el aplazamiento de la retirada de la visera.

“A poco que pase algo se nos va a ir la Liga y entonces ¿qué hacemos con la grada portátil, quién la paga?”, se pregunta. “El club no puede seguir sorportándolo y todo esto va a repercutir en que podamos hacer mejores o peores refuerzos en el mercado de invierno. No nos lo merecemos”.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, respondió ayer al arquitecto Javier Rodríguez, cuya petición a la Junta fue desvelade por este medio en su edición digital, y aseguró que una vez abierto el plazo de licitación de la obra de retirada del voladizo de Tribuna, ésta no va a ser paralizada.

El director general de la Balompédica, Mario Galán, que actuó de portavoz del club en primera instancia, aseguró que la entidad estaba siendo atacada por "un nuevo enemigo de La Línea"