El Nuevo Mirador de Algeciras viste este lunes sus mejores galas para recibir a la selección española sub-21 de fútbol. La Rojita recibe al combinado sub-21 de Austria (18:45) en el último partido de preparación para los chicos de Luis de la Fuente antes del Campeonato de Europa que se celebrará en Italia y San Marino del 16 al 30 de junio.

Alineaciones probables España: Sivera; Palencia, Meré, Sáenz, Reguilón; Roca, Aleñá, Olmo, Pedraza; Manu Vallejo y Mir.

Austria: Schlager; Ingolitsch, Danso, Maresic, Ullman; Horvath, Ljubicic, Lovric, Ljubic, Honsak; y Grbic.

Árbitro: Branco Godinho (Portugal).

Hora: 18:45.

Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras

Los aficionados de Algeciras y del Campo de Gibraltar se preparan para vivir una fiesta en un estadio acicalado para la ocasión que pretende alcanzar el lleno. La posibilidad de ver de cerca a algunas de las grandes promesas del fútbol español (Reguilón, Aleñá, Oyarzábal, Fornals, Borja Mayoral...) levantó expectación en la venta anticipada de entradas (tanto física como online), con más de medio aforo vendido en los dos primeros días. La Federación Española informó el domingo por la noche que este lunes a las 11:00 abrirán las taquillas del Nuevo Mirador para poner las últimas localidades disponibles.

Los anfitriones se marcaron el reto de congregar a “7.000 mil gargantas” para dar colorido a una cita que será televisada por Cuatro. Hace 19 años de la última visita del combinado nacional sub-21 a Algeciras. Aquella vez, con motivo de la reciente inauguración del estadio, Iñaki Sáez dirigió a un equipo que venció a Holanda en un amistoso por 2-0 con goles de Pablo y Guayre en una tarde de fiesta.

‘La Rojita’ vuelve al estadio algecireño 19 años después de la victoria con Iñaki Sáez ante Holanda

La Rojita, concentrada en las instalaciones del Marbella Football Center, tiene previsto llegar a la ciudad poco antes del mediodía para descansar en un hotel unas horas antes del duelo.

Los cachorros de la sub-21 están al completo tras su victoria del pasado jueves en el Nuevo Los Cármenes de Granada ante Rumanía. El atacante de la Real Sociedad Mikel Merino firmó el gol de un combinado en el que debutaron Reguilón (Madrid), Pedro Porro (Girona), Carles Aleñá (Barcelona) y Manu Vallejo (Cádiz). Éste último jugó en el Nuevo Mirador el pasado curso con el filial cadista en Tercera. El preparador riojano no avanzó el once, pero todo indica a que hará algunos cambios con respecto al último once.

Austria, por su parte, es una selección también clasificada para el Europeo que destaca por su fortaleza física. Werner Gregoritsch comanda a un plantel de 23 futbolistas citados entre los que destacan dos que militan en la Bundesliga alemana, el defensa Marco Friedl (Werder Bremen) y el centrocampista Kevin Danso (Augsburgo).