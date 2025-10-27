Intervenidas más de 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados enviados a la Península desde Melilla.

Más de 3,2 toneladas de hachís han sido intervenidas en una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarrollada en el Estrecho de Gibraltar, tras descubrir la droga oculta entre cartones reciclados que habían sido enviados desde Melilla con destino a la Península.

La actuación, enmarcada en la operación Sarcina, se inició cuando los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera detectaron un envío sospechoso procedente del puerto melillense. Tras organizar un dispositivo conjunto de seguimiento, la carga fue controlada en el puerto de Málaga, donde los agentes confirmaron las sospechas gracias a la intervención de perros detectores del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

Aunque el cargamento había sido impregnado con sustancias para camuflar su olor y mezclado con cartones prensados destinados al reciclaje, los animales localizaron la droga, lo que permitió seguir el rastro hasta su interceptación definitiva en la provincia de Granada.

En total, se incautaron 3.225 kilos de hachís, valorados en unos 20 millones de euros, y se procedió a la detención de dos personas acusadas de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Según fuentes policiales, se trata de una de las mayores aprehensiones de hachís procedente de Melilla en los últimos años, un golpe significativo a las redes de narcotráfico que utilizan el Estrecho como vía de entrada hacia la Península.