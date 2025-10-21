Macrooperación antidroga entre Ceuta, Algeciras y la Costa del Sol: siete detenidos y viviendas usadas como zulos

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico que opera entre Ceuta y la península. En la madrugada de este martes, 21 de octubre, agentes del cuerpo desplegaron una macrooperación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en varios puntos de Ceuta, Cádiz y Málaga, tras meses de investigación sobre una red que utilizaba vehículos cargados de hachís para cruzar desde la ciudad autónoma hasta Algeciras.

El operativo, todavía activo, se salda por ahora con siete detenidos y la intervención de un vehículo, aunque no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas. La actuación ha permitido además localizar viviendas usadas como escondites de droga, las llamadas guarderías, donde la red ocultaba el hachís procedente de Marruecos antes de cargarlo en los coches que embarcaban rumbo al puerto algecireño.

En Ceuta, los agentes han practicado once entradas y registros en distintos barrios y zonas residenciales, entre ellos Recinto Sur, Monte Hacho, Príncipe Alfonso, Agrupación Fuerte, Playa Benítez, calle Chile, Virgen de la Luz, Barriada España, Fajardo Martínez y la calle Alcalde Joaquín García de la Torre Almerana.

El dispositivo ha contado con un amplio despliegue de efectivos de la Policía Nacional, incluyendo unidades de intervención y prevención (UIP y UPR), así como grupos especializados en la lucha contra el narcotráfico. Según fuentes policiales, los registros continuarán a lo largo del día tanto en Ceuta como en la península con el objetivo de recabar más pruebas y localizar a otros posibles implicados.

La operación forma parte de una investigación de largo recorrido que busca desmantelar por completo una red criminal con conexiones en distintos puntos del Estrecho. En los últimos meses, Ceuta ha sido escenario de varias actuaciones de envergadura contra el narcotráfico, como la Operación Hades, en la que se descubrió un narcotúnel que presuntamente conectaba con Marruecos, o la ATAM-Macetero, en la que cayeron incluso agentes de la ley presuntamente vinculados a las tramas encargadas de introducir grandes cantidades de hachís en la península.

"Fuerte presión al crimen organizado"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha incidido este martes en la fuerte presión al crimen organizado que mantiene esta comunidad autónoma con operaciones como la que se desarrolla de manera conjunta en Ceuta, Málaga y Cádiz, y ha incidido en la efectividad de esta lucha contra el narcotráfico. Fernández ha destacado la colaboración estrecha de Ceuta y la coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente a las redes nacionales e internacionales dedicadas al narcotráfico y el crimen organizado.

Ha reiterado además la eficacia del plan especial del Campo de Gibraltar, activo ya en seis de las ocho provincias andaluzas, y ha recalcado que las cifras demuestran avances y el buen resultado de este tipo de operaciones, que permiten reducir la droga que se mueve por Andalucía pero también poner a disposición judicial a sus responsables. Fernández ha destacado que la detención de miembros del crimen organizado a nivel nacional e internacional hace entender que Andalucía es "una comunidad autónoma segura" que además mantiene una "presión importante" contra el narcotráfico.

Relacionado El Gobierno defiende que el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar incluye medidas para combatir el petaqueo

Ha añadido además que la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.