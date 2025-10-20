El Gobierno defiende que el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar incluye medidas para combatir el petaqueo

El Gobierno asegura que el IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar (2024-2025) incorpora expresamente medidas destinadas a erradicar las redes de abastecimiento de combustible y víveres que sirven de apoyo logístico a las narcolanchas, en lo que se conoce popularmente como el fenómeno del petaqueo.

Así lo señala en una reciente respuesta escrita a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, cuyos diputados —Ana Belén Vázquez, José Ignacio Romaní, Miguel Ángel Sastre Uyá, Macarena Lorente y Pedro Ignacio Gallardo— preguntaron por escrito al Ejecutivo por la proliferación de esta práctica en el estrecho de Gibraltar, una de las principales logísticas del narcotráfico que genera grandes beneficios a las mafias y pone en riesgo la seguridad de los funcionarios de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera.

En su contestación, el Gobierno subraya que la respuesta policial frente a estas redes debe ser “dinámica y adaptativa”, ajustándose a las transformaciones y métodos que las organizaciones criminales ponen en marcha para eludir la presión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desde la puesta en marcha del primer Plan Especial en 2018.

El texto destaca la continuidad de las medidas de los planes anteriores, centradas en combatir el aprovisionamiento de grandes cantidades de combustible, intensificar la desarticulación de las organizaciones dedicadas a estas labores logísticas y reforzar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, tanto en seguridad ciudadana como en investigación.

Además, el Gobierno explica que se ha dotado una partida presupuestaria específica para adquirir nuevos medios materiales, con el fin de reforzar la actuación policial en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. El refuerzo de personal ha permitido, según el Ejecutivo, "alcanzar un alto grado de cobertura en los puestos de trabajo de la zona, garantizando mayor estabilidad y operatividad en los servicios". También menciona el desplazamiento temporal de unidades especializadas y personal investigador, "lo que ha incrementado significativamente la capacidad operativa frente al crimen organizado".

El Ejecutivo añade que la implementación del plan "se evalúa de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, analizando indicadores y reforzando la cooperación internacional con autoridades de países de origen, tránsito y destino de la droga". Esta cooperación, basada en el intercambio de inteligencia, "permite anticipar movimientos y optimizar la respuesta policial".

El Gobierno recuerda que "el transporte o posesión de grandes cantidades de combustible puede constituir una infracción administrativa" y asegura que continúa prestando “especial atención” a las medidas necesarias para mejorar la lucha contra las organizaciones dedicadas al aprovisionamiento de combustible, uno de los pilares logísticos del narcotráfico en el Estrecho.