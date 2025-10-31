La vivienda más exclusiva de Sotogrande tiene nombre propio: Niwa. Un refugio concebido como una extensión del paisaje, donde la piedra, el agua y la luz dialogan, según sus creadores. Construida por el estudio ARK Architects, fundado por tres linenses, esta obra maestra de la arquitectura acaba de batir todos los registros. La mansión se ha vendido por una cifra situada entre los 17 y los 20 millones de euros, lo que la convierte en la propiedad más cara de la historia de Sotogrande y una de las más valiosas de toda la costa española.

Aunque salió al mercado por 22,5 millones, su venta final marca un hito en los 63 años de vida de este exclusivo enclave de San Roque, consolidando el código postal 11310 entre los más selectos del mundo.

Situada en The Seven, la comunidad más privada de La Gran Reserva, Niwa se alza sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados rodeada de alcornoques, praderas y vistas al estrecho de Gibraltar. Su estructura, de 4.200 metros cuadrados construidos —más de 3.500 de interior y unos 700 entre terrazas y patios—, combina el lujo contemporáneo con una filosofía de integración total en el entorno.

La vivienda cuenta con nueve dormitorios y nueve baños, además de múltiples salones, una cocina de diseño, despacho, sala de juegos, bodega, gimnasio, spa y espacios para el servicio doméstico. A ello se suman dos piscinas, una interior y otra exterior, y un garaje con capacidad para doce vehículos —ocho interiores y cuatro exteriores—.

El arquitecto Manuel Ruiz Moriche, alma creativa de ARK Architects, definió el proyecto como “un retiro espiritual para vivir en armonía con la naturaleza”. En Niwa, cada línea y cada material están pensados para que la casa “surja del paisaje” en lugar de imponerse sobre él.

Niwa forma parte de The Seven, una comunidad cerrada y completamente privada dentro de La Gran Reserva, un proyecto de apenas siete villas de autor con diseño exclusivo y vigilancia permanente. El complejo, de 12 hectáreas, ofrece vistas al campo de golf de Sotogrande, al Mediterráneo e incluso a la costa norte de África. Todo el perímetro está protegido por una red de cámaras y un sistema de seguridad activa las 24 horas.

El récord de Niwa lleva la firma de tres arquitectos originarios del Campo de Gibraltar que han elevado el nombre de su ciudad natal a la élite internacional del diseño: Manuel Ruiz Moriche, arquitecto, y Diego Suárez y Santiago Ruiz, aparejadores. Juntos fundaron ARK Architects, un estudio que hoy figura entre los más prestigiosos del planeta en el ámbito de la arquitectura residencial de lujo.

Su filosofía va más allá del diseño: “No construimos casas, sino atmósferas”, repite Ruiz Moriche. Su estudio concibe cada proyecto como una experiencia integral, desde la elección del terreno hasta la entrega de llaves.

ARK nació en La Línea de la Concepción, en un pequeño despacho de la Plaza de la Iglesia, y hoy diseña residencias en lugares como Madrid, Miami, Nueva York o Milán. Algunas de sus villas alcanzan valores cercanos a los 30 millones de euros.

Ruiz Moriche, antiguo alumno del Colegio Huerta Fava y del Instituto Menéndez Tolosa, se formó en la Universidad de Sevilla antes de crear ARK junto a sus dos socios. Tras consolidar su reputación en la Costa del Sol, el equipo se estableció definitivamente en Sotogrande, donde ha encontrado el espacio ideal para desarrollar su visión de la arquitectura como arte habitable.

Con la venta de Niwa, Sotogrande reafirma su posición como uno de los destinos residenciales más exclusivos de Europa. Desde su fundación en 1962, este enclave gaditano ha sido sinónimo de discreción, lujo y calidad de vida. En sus calles arboladas y sus residencias se mezclan aristócratas europeos, empresarios y deportistas de élite.