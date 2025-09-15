El estudio de Sotogrande ARK Architects diseñará un proyecto residencial de lujo en Nueva York

El estudio de diseño ARK Architects especializada en arquitectura residencial de autor y con sede en Sotogrande, San Roque, ha comenzado el diseño de un proyecto privado en una de las zonas residenciales más exclusivas del estado de Nueva York, en las proximidades de Greenwich.

Tras consolidar su presencia en Emiratos Árabes, Italia, Australia, Portugal y Miami, la firma de origen sanroqueño refuerza ahora su proyección internacional con un proyecto que busca combinar "la esencia del diseño mediterráneo con el carácter vibrante de la costa este estadounidense".

El emplazamiento, rodeado de vegetación, marcado por estaciones muy contrastadas y la cercanía al océano Atlántico, plantea un nuevo reto arquitectónico al que ARK responde con "una integración total en el entorno, un análisis preciso del clima y la luz y una apuesta por la sostenibilidad adaptada al contexto".

“La arquitectura que desarrollamos en ARK es humanista y profundamente ligada al lugar. Cuando tengo la oportunidad de diseñar hablando directamente con quienes van a vivir la casa, no existen límites”, señaló Manuel Ruiz Moriche, director creativo y socio fundador de la compañía con sede en Sotogrande.

La empresa subraya que este enfoque integral, que abarca desde el diseño arquitectónico hasta la construcción, el interiorismo, el paisajismo y la atención postventa, ha despertado el interés de varias familias neoyorquinas que buscan un lujo distinto: sereno, consciente y hecho a medida.

En palabras de Antonio Ruiz, Business Manager de ARK, “para nosotros, esto es una reinvención del concepto de exclusividad. Un lujo tranquilo, basado en la escucha y en la relación directa con el arquitecto. Que Manuel Ruiz Moriche diseñe tu casa es mucho más que tener una vivienda única: es mejorar tu calidad de vida”.

Con cada nuevo proyecto, ARK Architects reafirma su compromiso con una arquitectura que trasciende estilos y fronteras, adaptándose con sensibilidad a cada contexto sin renunciar a su ADN: diseño atemporal, excelencia técnica, innovación y una visión profundamente humanista.