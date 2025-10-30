Disparos, persecución y un choque al amanecer: la madrugada de película que colapsó la A-7 en el Campo de Gibraltar

Una madrugada de película se ha vivido este jueves, 30 de octubre, en la autovía A-7 a su paso por Guadacorte, en el término municipal de Los Barrios. Lo que comenzó como una persecución policial con disparos terminó horas más tarde con un nuevo accidente y un monumental atasco que paralizó el tráfico en dirección a Algeciras durante buena parte de la mañana.

Según el testimonio de un vecino que presenció la escena desde su casa, todo comenzó alrededor de las cuatro y media de la madrugada, cuando un vehículo con matrícula de Gibraltar huía de la Policía Nacional a toda velocidad por la autovía. “He escuchado el zambombazo y me he asomado corriendo a la ventana —relata el testigo—. Había un coche de Gibraltar que escapaba de la policía y ha hecho volcar a un camioncito. Después vi a un hombre corriendo por el arcén y a uno o dos agentes detrás con linternas gritándole ¡Alto, policía!... hasta que se oyó un tiro al aire. Una película, buena buena”, describe.

El vecino asegura que los agentes lograron detener al sospechoso poco después, mientras atendían al conductor del camión que había volcado tras la colisión. “Le preguntaban si estaba bien, pero no vino ni ambulancia ni nada. A mí me extrañó, porque el camión se había quedado atravesado”, cuenta.

El vehículo pesado —que permanecía en la calzada a la espera de ser retirado— volvió a ser protagonista involuntario unas horas después. A las seis y media de la mañana, un turismo chocó contra él, provocando un nuevo accidente en el mismo punto. El impacto generó largas retenciones en la A-7, que se extendieron hasta el acceso norte al puerto de Algeciras, bloqueando completamente la circulación durante las primeras horas del día.

Decenas de conductores se vieron obligados a buscar rutas alternativas para poder llegar a sus trabajos o llevar a sus hijos al colegio. “Cada vez que hay un accidente en este tramo es una ratonera. No hay escapatoria”, lamentaban varios automovilistas atrapados en el atasco. Este punto de la autovía, entre Los Barrios y Algeciras, es considerado desde hace años uno de los más conflictivos del Campo de Gibraltar.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha expresado su malestar por el nuevo colapso y ha recordado que la comarca “amanece un día más atrapada por un accidente en la A-7”. El regidor reclamó actuaciones urgentes para mejorar la seguridad de la vía, insistiendo en que “es la única salida de Algeciras y la comarca hacia Málaga y la Costa del Sol”.

Landaluce advirtió además de que el tramo “lleva camino de convertirse en un punto negro de la red nacional” y reiteró la necesidad de ampliar la autovía con un tercer carril por sentido entre Algeciras, Los Barrios y San Roque, así como la construcción de un segundo túnel de acceso norte a la ciudad y al puerto, medidas que considera “imprescindibles para evitar el colapso” cada vez que se produce un incidente.

Mientras tanto, el suceso de la madrugada sigue bajo investigación.