Un nuevo accidente de tráfico ha vuelto a colapsar este jueves, 30 de octubre, la autovía A-7 a su paso por el Campo de Gibraltar. El siniestro, registrado sobre las seis y media de la mañana a la altura de Guadacorte, en el término municipal de Los Barrios, ha implicado a un turismo y un camión y ha generado largas retenciones que se han extendido hasta el acceso norte al puerto de Algeciras, dejando completamente parada la circulación durante buena parte de la mañana.

Muchos conductores que se dirigían a trabajar o a dejar a sus hijos en el colegio se han visto obligados a buscar rutas alternativas para salir de Algeciras ante el bloqueo de la principal vía de conexión con el resto de la provincia. Testigos describen una “ratonera” habitual cada vez que se produce un accidente en este tramo, considerado desde hace años uno de los más conflictivos del Campo de Gibraltar.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha lamentado la situación y ha recordado que la comarca “amanece un día más atrapada por un nuevo accidente en la A-7”, reclamando actuaciones urgentes para mejorar la seguridad de la vía. El regidor ha insistido en que este tramo “es la única salida de Algeciras y la comarca hacia Málaga y la Costa del Sol” y ha advertido de que “lleva camino de convertirse en un punto negro de la red nacional”.

Landaluce ha reiterado la necesidad de ampliar el tablero de la autovía entre Algeciras, Los Barrios y San Roque, con un tercer carril por sentido, así como la construcción de un segundo túnel de acceso norte a la ciudad y al puerto, medidas que —según ha defendido— serían clave para evitar el colapso cada vez que ocurre un percance.