La autovía A-7 ha amanecido este jueves completamente colapsada a la altura de Guadacorte, en el término municipal de Los Barrios, tras un accidente que ha implicado a un turismo y a un camión que había volcado horas antes durante una persecución policial. El choque, ocurrido sobre las seis y media de la mañana, ha generado largas retenciones en dirección Algeciras y ha obligado a muchos conductores a buscar rutas alternativas para llegar al trabajo o a los colegios.