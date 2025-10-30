Vídeo del colapso total en la A-7 por un accidente entre un coche y un camión volcado
Un coche ha chocado esta mañana contra un camión volcado durante la madrugada, provocando kilómetros de retenciones en dirección Algeciras
Disparos, persecución y un choque al amanecer: la madrugada de película que colapsó la A-7 en el Campo de Gibraltar
La autovía A-7 ha amanecido este jueves completamente colapsada a la altura de Guadacorte, en el término municipal de Los Barrios, tras un accidente que ha implicado a un turismo y a un camión que había volcado horas antes durante una persecución policial. El choque, ocurrido sobre las seis y media de la mañana, ha generado largas retenciones en dirección Algeciras y ha obligado a muchos conductores a buscar rutas alternativas para llegar al trabajo o a los colegios.