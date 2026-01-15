Verdemar lleva al Parlamento Europeo la urgencia de proteger el medio ambiente en el tratado sobre Gibraltar

El presidente de Verdemar Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz Secilla, ofrecerá una conferencia en el Parlamento Europeo el próximo 27 de enero sobre la responsabilidad de la Unión Europea para garantizar la protección del medio ambiente en el acuerdo sobre Gibraltar.

Esta intervención llega después de que el pasado 25 de septiembre de 2025, Muñoz Secilla compareciera en la Comisión de Peticiones de la institución para denunciar las malas prácticas que realiza Gibraltar y que están alterando gravemente el medio ambiente del Estrecho y, en consecuencia, de la Unión Europea.

Estas prácticas son, según recalcan los ecologistas, "la construcción de rellenos, ganando más de 300.000 metros cuadrados de terreno al mar; vertidos de aguas residuales sin tratar; la pesca ilegal del atún rojo; o las operaciones de bunkering en fondeaderos ilegales".

Por todo ello, Verdemar considera que el futuro tratado entre Reino Unido y la UE sobre Gibraltar, actualmente en revisión legal, "debe incluir los mecanismos legales necesarios para garantizar la protección de la Red Natura 2000, ya que los ciudadanos afectados deben tener la protección ambiental que tanto reclaman".

Antonio Muñoz Secilla tratará este asunto de nuevo el martes 27 de enero de este 2026, a las 11:00 horas, en una conferencia dentro del Parlamento Europeo (sala 5E3), en Bruselas, abierta tanto a eurodiputados, como a autoridades de la Unión Europea, personas interesadas en esta problemática, así como también los medios de comunicación que lo deseen.

Denuncia de la Fiscalía

La Fiscalía de Área de Algeciras denunció en mayo de 2025 ante un juzgado de La Línea los rellenos de Gibraltar en aguas españolas por delitos contra la ordenación del territorio y los recursos naturales. A raíz de la denuncia instada por Verdemar Ecologistas en Acción meses atrás y tras un proceso de investigación, el Ministerio Público presentó ante los juzgados de La Línea de la Concepción una denuncia al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Las diligencias recayeron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de la localidad fronteriza con la colonia británica.