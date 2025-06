La UGT y la patronal del metal alcanzan un nuevo acuerdo para el convenio colectivo que desconvoca la huelga indefinida

Algeciras/Segundo acuerdo para el sector del metal. El sindicato UGT y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), patronal de la industria auxiliar, han alcanzado a primera hora de la tarde de este viernes un nuevo pacto para la renovación del convenio colectivo que implica, además, la desconvocatoria incondicionada de la huelga indefinida que los trabajadores mantenían desde el lunes.

El consenso entre el sindicato mayoritario y la patronal ha sido posible gracias a la mediación de los técnicos del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), organismo dependiente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). Durante la jornada de este viernes, la reunión celebrada desde las 10:00 en la sede del CARL en Sevilla se ha encargado de redactar los puntos del borrador que se habían pactado, en su mayoría, durante la maratoniana sesión del miércoles y la madrugada del jueves. No obstante, el texto vuelve a carecer del respaldo de Comisiones Obreras, la segunda central que forma parte de la mesa negociadora, que se ha desmarcado nuevamente.

Entre las principales estipulaciones del convenio se encuentran la retirada de la propuesta empresarial para establecer un salario de nuevo ingreso, que suponía que los menores de 25 años sin experiencia entraran a trabajar en el sector con la aplicación de un 75% de las tablas salariales durante 18 meses.

El nuevo convenio tendrá una duración hasta 2031 con la aplicación del IPC durante toda la vigencia del convenio para la revisión salarial. Además, se garantizaría que a los fijos discontinuos se les llame por antigüedad y no con contratos de jornada parcial y la recuperación progresiva del plus de toxicidad o penosidad.

Este convenio sustituirá al pactado en noviembre de 2021, texto que cerró tras nueve días de huelga que estuvieron marcados por una alta conflictividad, piquetes y cortes de carretera tanto en Cádiz como en el Campo de Gibraltar. La vigencia de aquel convenio expiró en diciembre de 2023, pero su cláusula de ultraactividad lo mantenía en vigor dos años más, hasta diciembre de 2025 o hasta que se firmase otro acuerdo.

En el Campo de Gibraltar, del sector del metal dependen la práctica totalidad de contratas y empresas del sector auxiliar que operan en las grandes industrias, como Acerinox, las plantas químicas y energéticas de Moeve o las centrales térmicas. Los empleados del metal asumen en estas factorías, que tienen convenios colectivos propios, labores complementarias, reparaciones y mantenimiento. La huelga también abarcará a los talleres mecánicos, talleres de metalistería (carpinterías metálicas) y otros servicios.

La UGT llama al apoyo

El secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, hizo el juves un llamamiento a los trabajadores del sector para que apoyasen el considerado como el último "punto de encuentro" con la patronal. Según la UGT, de ser rechazado, llevaría la negociación al abismo.

"Si no viene empleo a la provincia de Cádiz, podríamos tener el mejor convenio del metal de España, pero no tendríamos trabajo. Sin trabajo no se puede aplicar un convenio", dijo Rodríguez Saucedo.

"De verdad quisiera que los trabajadores que dijeron no al preacuerdo valoren esta propuesta en su justa medida, porque ya nos han dejado claro (la patronal) que esta es la última propuesta que hay y que si no la aceptan, entraríamos en un estado de negociación de total incertidumbre. Esta propuesta se retiraría y tendríamos que partir de cero", avisó.