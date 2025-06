UGT defiende el convenio del metal y responde a CGT: "Se quiere desestabilizar a los trabajadores"

Algeciras/El secretario provincial de Cádiz de Industria de UGT, Antonio Montoro, ha defendido este domingo los términos del acuerdo alcanzado con la patronal del metal para desconvocar el proceso de huelga abierto por los puntos del nuevo convenio colectivo.

En un comunicado, Montoro ha respondido a las acusaciones del sindicato CGT, que lo califican como "el peor convenio de los últimos 40 años", y ha asegurado que estas críticas "no se corresponden con la realidad" y que el nuevo convenio "ha garantizado el IPC anual tabla a tabla, desde el año 2024 hasta el año 2031".

El dirigente de UGT ha resaltado que la negociación sobre el IPC "era la pelea", lo que se traduce en que se ha logrado "mejor convenio que el anterior, porque además se le añade el progresivo aumento del tóxico penoso hasta el año 2030, que se cobra el cien por cien". "También es mucho mejor que el convenio firmado en el año 2012 y el de 2014, donde se quitaba este plus tóxico penoso", ha aseverado.

Montoro ha ahondado en "todos los artículos que se han mejorado, que no se mejoraron en el convenio 2021 ni 2023" y ha sostenido que "parece que se quiere desestabilizar al colectivo de trabajadores del metal no contando la verdad de esta situación". "Este convenio es mucho mejor que hace catorce años, por tanto no podíamos dejar de firmar este acuerdo y de firmar la desconvocatoria de la huelga indefinida", ha afirmado.

El secretario provincial de Industria de UGT ha recalcado que "a partir del lunes se estará trabajando y algunas empresas ya han comenzado a trabajar durante el fin de semana y las empresas aeronáuticas comenzaron a trabajar el domingo por la noche. Así que poco a poco iremos teniendo la normalidad en este sector". Sobre la vigencia del convenio, ha destacado que se trata de "prácticamente seis años".

Montoro ha anunciado que "en estos días" se va a nombrar la comisión de redacción de este convenio, que estará formada por miembros de la mesa negociadora y asesorados por los servicios jurídicos de UGT.