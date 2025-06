CGT y CTM mantienen los paros y las movilizaciones en el metal pese al acuerdo de UGT con la patronal

Algeciras/Las centrales sindicales de CGT y CTM mantienen las movilizaciones y los paros en el sector del metal a pesar del acuerdo alcanzado por el sindicato UGT y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), patronal de la industria auxiliar, para la renovación del convenio colectivo provincial que implica, además, la desconvocatoria incondicionada de la huelga indefinida que los trabajadores mantenían desde el pasado lunes 23.

CGT Y CTM, que no estaban en la mesa de negociación, muestran de este modo su disconformidad con los términos negociados y afirman que siguen a la espera de que se les cite en el Sercla, y que la federación del metal (Femca) "no quiere dar la cara ante la clase trabajadora y prefiere cerrar en falso un convenio con UGT que solo tiene el respaldo de ese sindicato domesticado".

CGT y CTM avanzan que este lunes tendrá lugar una concentración a partir de las 06:00 en la sede de Dragados Offshore en la localidad de Puerto Real y una asamblea a su término para informar a los trabajadores de la actual situación.

Asimismo, a las 18:00 han convocado una manifestación a las puertas de la factoría de Dragados en repulsa por "el nefasto acuerdo y la falta de democracia en la toma de decisión, sin contar con las personas afectadas y sin preguntarles para que se pronuncien libre y democráticamente, ante la certeza de que mayoritariamente sería rechazado". UGT sí convocó asambleas si convocó asambleas de trabajadores para pedirles su opinión cuando el acuerdo era incipiente.

"Femca no puede seguir ignorando a los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz y CGT Andalucía deja claro que la huelga indefinida que ha convocado, no depende de lo que pacten otros a espaldas de los trabajadores sino que serán las personas afectadas las que decidan y no las burocracias sindicales a cambio de prebendas e intereses espurios", recalcan.

CGT ha reivindicado una duración del convenio de tres años máximo, subida salarial en base al IPC y recuperación paulatina del poder adquisitivo perdido; rechazo a las dobles y triples escalas salariales, así como al contrato de nuevo ingreso.

El sindicato pide además que todos los trabajadores cobren desde el primer momento el complemento de tóxico penoso y que las subcontratas estén reguladas por el convenio del metal.