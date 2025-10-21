El TSJA absuelve a un linense acusado de blanquear dinero del narcotráfico con la compra de una lancha en Algeciras

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a Francisco Jesús D. D., vecino de La Línea de la Concepción, que había sido condenado a tres años y tres meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales agravado con dinero procedente del narcotráfico. La sentencia revoca íntegramente el fallo dictado en mayo por la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, y declara al acusado libre de todos los cargos.

El caso se originó a raíz de una investigación de Vigilancia Aduanera de A Coruña en 2020 sobre la empresa Construcciones Barcos del Sur S.L., con sede fiscal en Algeciras y dedicada a la fabricación de embarcaciones semirrígidas en Pontevedra. Las pesquisas apuntaban a que estas lanchas podrían estar siendo empleadas para el transporte de hachís, cocaína o tabaco desde las costas gallegas hacia el Campo de Gibraltar.

En ese contexto, los agentes detectaron que el linense había comprado en 2015 una embarcación rígida Fast-1200, con tres potentes motores Yamaha y material náutico por 94.040 euros, abonados en metálico a la cuenta de la empresa investigada. Según el tribunal de instancia, aquel pago, junto con otras operaciones —como el alquiler de una nave en el polígono de Palmones, en Los Barrios, y la compra de varios vehículos—, formaban parte de un supuesto proceso de blanqueo de 128.961 euros procedentes de actividades ilícitas.

Sin embargo, el TSJA considera que no se ha acreditado el origen delictivo del dinero ni la vinculación directa del acusado con el narcotráfico. En su sentencia, el alto tribunal suprime el párrafo de los hechos probados en el que se daba por hecho que la suma provenía de “actividades relacionadas con el narcotráfico”, y estima el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

El fallo concluye así con la absolución de Francisco Jesús D. D., que había sido condenado además a pagar una multa de más de 2,5 millones de euros. El TSJA declara también de oficio las costas del proceso.