El transporte en el Campo de Gibraltar ganará 15 nuevas conexiones diarias de autobús en 2026 y un presupuesto récord

Un autibus del Consorcio del Campo de Gibraltar a su salida de la estación de Algeciras.

El Campo de Gibraltar vivirá en 2026 una auténtica revolución en su red de transporte público. El Consorcio de Transportes ha planificado una amplia mejora del servicio que incluirá, de lunes a viernes laborables, cuatro conexiones de ida y vuelta entre Algeciras y La Línea, además de múltiples enlaces estratégicos que conectarán mejor toda la comarca.

La ambiciosa propuesta contempla dos conexiones diarias entre Los Barrios y La Línea, una ruta que unirá Tahivilla, Facinas y Tarifa con Algeciras, y dos servicios entre San Pablo-Jimena-Castellar y Algeciras. También se incorporarán dos conexiones entre Tesorillo-San Roque y La Línea, y otras dos que vincularán San Pablo-Jimena-Castellar con el hospital de La Línea.

El plan de mejoras no se queda ahí. Durante el periodo no lectivo, la línea entre Tarifa y Algeciras recibirá un refuerzo significativo tanto entre semana como los fines de semana. Y como ya es tradición en los meses estivales, volverá a funcionar el popular bus playa, que facilita el acceso a las zonas costeras de la comarca.

Un año de récord que avala la inversión

Estas mejoras llegan avaladas por los excelentes datos cosechados entre enero y noviembre de 2025. El Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar ha registrado un total de 2.778.526 viajeros, cifras que demuestran la creciente apuesta de los campogibraltareños por el transporte público.

El transporte metropolitano ha sido el gran protagonista, experimentando un destacado incremento del 9,28% respecto a 2024, con 1.629.063 viajes registrados. Por su parte, el transporte urbano tampoco se ha quedado atrás, aumentando un 6,32% hasta alcanzar los 1.149.463 desplazamientos.

Un presupuesto histórico para 2026

El Consejo de Administración del Consorcio, reunido en la sede de la Subdelegación de la Junta en el Campo de Gibraltar, ha aprobado un presupuesto récord de 4.970.212 euros para 2026. Esta cifra supone un incremento del 18,71% respecto a las cuentas de 2024, evidenciando el firme compromiso de las administraciones con la movilidad sostenible en la comarca.

La apuesta de la Junta de Andalucía es clara y contundente: la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio aumentará su aportación en un 22,30%, financiando el 42,37% del presupuesto total del Consorcio. El resto de la financiación provendrá de las aportaciones de las entidades locales y de los ingresos generados por la red de ventas.

Usuarios satisfechos y más tarjetas activas

Los datos de explotación hasta noviembre reflejan una tendencia muy positiva. El número de tarjetas de transporte activas ha alcanzado las 101.495, lo que representa un notable incremento del 17,76% en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta cifra demuestra que cada vez más ciudadanos confían en el transporte público como alternativa de movilidad.

La recaudación también ha experimentado un crecimiento espectacular, disparándose un 38,69% hasta los 1.475.976,90 euros. Estos números no solo reflejan un mayor uso del servicio, sino también una gestión eficiente que permite reinvertir en mejoras continuas para los usuarios.