Los trabajadores transfronterizos ya pueden comprobar que están en la lista de Gibraltar de cara al Brexit

Las 15.000 personas que cruzan cada día el paso entre La Línea y Gibraltar para acudir a sus puestos de trabajo -entre ellos, 10.000 españoles- deben verificar de este lunes 1 de diciembre su condición de trabajadores transfronterizos para garantizarse que pueden mantener sus derechos laborales comunitarios a partir del día 1 de enero.

El Gobierno gibraltareño ha activado este martes una plataforma online para que estas personas puedan verificar su estatus. A través de la web frontierworkers.egov.gi pueden introducir sus datos para confirmar si se encuentran, o no, en proceso de ser considerados cubiertos por los términos del Acuerdo de Retirada a partir del Año Nuevo.

El Gobierno de Gibraltar ya tiene los datos sobre estas personas y una lista de todos los trabajadores transfronterizos. La cuestión es que hay que comprobar que se figura en ella porque, de lo contrario, tendrán que apelar la decisión.

Las personas que realicen una búsqueda en la plataforma online recibirán, a partir del 1 de enero de 2021, la confirmación definitiva respecto a su condición, o no, como trabajadores transfronterizos cubiertos por los términos del Acuerdo de Retirada. Esta información será proporcionada mediante una respuesta automática. Al margen de esto, también tendrán la posibilidad de contactar con elDepartamento de Empleo (Department of Employment) de Gibraltar para obtener una carta quecertifique que son trabajadores transfronterizos cubiertos por los términos del Acuerdo de Retirada. Este documento es opcional. Puede contactarse con el Departamento para solicitarla mediante los siguientes canales:Correo postal: Department of EmploymentEmployment Registration SectionUnit 75 Harbours WalkNew HarboursGibraltarEmail: frontierworkers@gibraltar.gov.giTeléfono: (00350) 20011050 o 20011024

El Acuerdo de Retirada, que entró en vigor el 1 de febrero de 2020, contempla que para poder seguir disfrutando de los derechos laborales comunitarios aquel trabajador con residencia en la UE, EEE (Espacio Económico Europeo) o Suiza y un empleo en el Peñón que, a fecha 31 de diciembre, cumpla los siguientes requisitos: no ser residentes en Gibraltar y tener un contrato de trabajo en la Roca o ser un trabajador autónomo que desempeñe legalmente una actividad en Gibraltar y que tenga allí el lugar de establecimiento. Es decir, es necesario que el centro de interés de las actividades del trabajador autónomo se encuentre en el Peñón y se vea sujeto a su legislación sobre seguridad social.

Las personas que ya no trabajan en Gibraltar se considerará que retienen su condición de trabajadores transfronterizos, y por tanto cubiertos por el Acuerdo de Retirada, siempre que, a fecha 31 de diciembre de 2020, cumplan los siguientes requisitos:

Tengan una incapacidad temporal para trabajar como resultado de enfermedad o accidente.

Estén en situación de desempleo involuntario debidamente registrada tras haber estado empleadoen Gibraltar durante al menos un año.

Estén en situación de desempleo voluntario debidamente registrada tras haber estado empleado en Gibraltar durante menos de un año (dichas personas solamente retendrán su condición de trabajador transfronterizo cubierto por el Acuerdo de Retirada durante un máximo de 6 meses)

Estén en situación de desempleo involuntario y hayan iniciado una formación vocacional.

Estén en situación de desempleo voluntario y hayan iniciado formación vocacional relacionadacon su anterior empleo.

Tengan una incapacidad temporal para trabajar debido a un embarazo o un parto.

Los trabajadores transfronterizos cubiertos por el Acuerdo de Retirada podrán, más allá del 31 de diciembre de 2020, continuar trabajando en Gibraltar y podrán beneficiarse de los mismos derechos comunitarios de los que disfrutan actualmente. En la práctica, esto significa que continuarán teniendo los mismos derechos laborales basados en la normativa comunitaria de los que actualmente disfrutan. Esto incluye derecho a la no discriminación, derecho a emprender una actividad en Gibraltar y derecho a ventajas sociales y fiscales. Por lo tanto, por ejemplo, los trabajadores transfronterizos cualificados mantendrán las mismas condiciones que han existido hasta ahora con respecto a los beneficios de desempleo.

Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 1 de julio de 2021, el Gobierno de Fabián Picardo no impondrá ninguna nueva condición de entrada para que los ciudadanos de la UE, EEE o Suiza (incluyendo los trabajadores transfronterizos) puedan entrar en Gibraltar. "El Gobierno mantendrá esta posición bajo constante revisión, especialmente dadas las actuales negociaciones para establecer un nuevo régimen de fluidez fronteriza con la UE", explica.

El Acuerdo de Retirada salvaguarda, hasta el mismo punto, los derechos comunitarios con los que actualmente cuentan los ciudadanos británicos, incluyendo gibraltareños, que trabajan en España como trabajadores transfronterizos.