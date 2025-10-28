Los trabajadores españoles en Gibraltar denuncian nuevas colas kilométricas: “Seguimos atrapados en una frontera obsoleta”

Colas de vehículos originadas por el control y sellado de pasaportes en la Verja de Gibraltar.

La paciencia de los trabajadores españoles en Gibraltar ha vuelto a ponerse a prueba. La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg) ha denunciado este martes a través de un comunicado las “largas e injustificadas” colas sufridas la tarde anterior en la Verja, donde miles de personas quedaron atrapadas durante más de una hora para poder regresar a casa tras la jornada laboral.

Según la asociación, entre las 17:00 y las 20:30 de este lunes el tránsito hacia La Línea se volvió “desesperante”. La espera superó en muchos momentos la hora y cuarto, y el tráfico llegó a acercarse peligrosamente al túnel bajo el aeropuerto, un punto especialmente sensible por el riesgo de congestión.

“El principal motivo, como venimos denunciando, es la revisión minuciosa de carnés y pasaportes a todos los trabajadores”, ha explicado el portavoz de Ascteg, Juan José Uceda. “No es lo mismo revisar de forma aleatoria a una de cada diez personas que hacerlo con todos. El resultado es un atasco inmediato”.

La asociación atribuye parte del problema a la falta de medios y personal experimentado. “A menudo los controles están atendidos por agentes en prácticas, y eso ralentiza aún más el tránsito”, lamentan. El resultado —añaden— es una frontera “anticuada, insuficiente y hostil para quienes la cruzan a diario”.

Ascteg calcula que más de 10.900 trabajadores españoles y un total de 16.000 residentes fronterizos se ven afectados a diario por esta situación. “Europa ya instó a España y a Gibraltar, a través del Reino Unido, a reforzar y modernizar nuestras infraestructuras, pero todo sigue igual”, denuncian.

“Tras una jornada de trabajo, nadie debería encontrarse con atascos inesperados que impidan llegar a casa, atender a la familia o incluso acudir a una cita médica”, añade Uceda. “Pedimos una solución urgente. No podemos seguir así mientras el acuerdo sobre la futura Gran Ciudad Común Schengen se sigue demorando”.

Un futuro digital… pero incierto

Las quejas llegan apenas dos semanas después de que veintinueve países europeos, entre ellos España, activaran de forma progresiva el nuevo sistema digital de gestión de fronteras Entry/Exit System (EES), diseñado para registrar electrónicamente las entradas y salidas de ciudadanos no europeos en el espacio Schengen.

El escáner del nuevo sistema de control de fronteras Schengen. / Efe

Aunque Gibraltar no forma parte del Espacio Schengen ni de la Unión Europea, el paso con La Línea de la Concepción ya dispone de los medios tecnológicos necesarios para implantar este sistema. Sin embargo, de momento no se activará en la Verja, sino solo en los aeropuertos.

El EES pretende mejorar la eficacia de los controles mediante el uso de datos biométricos —huellas dactilares e imágenes faciales—, pero también podría ralentizar el tránsito si las verificaciones se hacen más exhaustivas.

Un escenario que preocupa tanto a los trabajadores como a las autoridades del Peñón, que han advertido de que cualquier endurecimiento de los controles españoles repercute directamente en la fluidez de la frontera.