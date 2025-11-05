Una tormenta corta pero intensa deja inundaciones y granizo en el Campo de Gibraltar

El día amaneció gris y encapotado en el Campo de Gibraltar. El viento de levante soplaba con fuerza y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantenía activado un aviso naranja por lluvias y tormentas en toda la comarca y la zona del Estrecho. La incertidumbre planeaba sobre los vecinos, pero el cambio a poniente alrededor del mediodía fue el punto de inflexión que encendió la mecha del temporal.

Según la previsión, una vaguada con un frente muy activo cruzaría la provincia de Cádiz de oeste a este, dejando precipitaciones intensas que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. La Aemet situaba el tramo más crítico entre las 18:00 y las 20:00, advirtiendo además de la posible aparición de granizo, rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora e incluso la formación puntual de tornados en la franja del Estrecho.

Las fotos del temporal de lluvia en el Campo de Gibraltar / Erasmo Fenoy, Vanessa Pérez, Andrés Carrasco

Las previsiones se cumplieron, en algunos puntos, con precisión. En torno a las cinco de la tarde, las primeras lluvias comenzaron a caer de forma moderada, seguidas de una breve tregua que apenas dio tiempo a los conductores a llegar a casa. Poco después, la intensidad aumentó de manera repentina, especialmente en la zona de Algeciras, donde la tarde se tornó torrencial, registrándose en unos 20 minutos en torno a 30 litros por metro cuadrado en distintas zonas de la ciudad, con picos de precipitación de 76 litros por metro cuadrado y hora. No fue el único fenómeno de la tarde. Los relámpagos iluminaban los cielos de manera constante, mientras los truenos retumbaban con fuerza sobre una comarca que teñía sus calles de tonos sepia.

Entre las seis y las siete de la tarde, el servicio de emergencias recibió más de una veintena de llamadas, la mitad procedentes de Algeciras. Las incidencias fueron, en su mayoría, leves, aunque numerosas: inundaciones en calles, entrada de agua en garajes y patios, y balsas que dificultaban la circulación. En la avenida Virgen del Carmen, a la altura del paseo marítimo, la acumulación de agua obligó a intervenir a la Policía Local, que trabajó para recolocar una tapa de alcantarilla desplazada por la presión del agua y evitar riesgos para vehículos y peatones.

En la urbanización La Aldea III, la imagen de un vecino atravesando el agua en moto, con el nivel cubriéndole las rodillas, se convirtió en símbolo de la intensidad de la tromba. Mientras tanto, en barriadas del sur de Algeciras, como Los Guijos y El Cobre, los vecinos compartían en redes sociales fotos y vídeos del granizo cubriendo patios y calles, un fenómeno poco habitual en la zona, pero que cumplía con la previsión de la Aemet.

La circulación por la A-7 también se vio afectada. A esa hora, la carretera registraba una gran afluencia de vehículos por tratarse de jornada lectiva, lo que obligó a extremar la precaución. Los coches avanzaban entre cortinas de agua, pero sin que se produjera ningún incidente.

En otros municipios como San Roque y La Línea también se reportaron anegamientos puntuales, aunque con menor intensidad que en la zona occidental de la comarca. Castellar de la Frontera y Jimena, que partían como principales candidatos a registrar las mayores precipitaciones, vivieron finalmente un episodio más moderado.

La alerta naranja, vigente inicialmente hasta las 22:00, se desactivó poco antes de las ocho de la tarde al comprobarse la rápida disminución de la actividad tormentosa. La borrasca, que cruzó la provincia con rapidez, dejó tras de sí un paisaje otoñal y una noche de cielos aún cubiertos y con precipitaciones leves.

Para este jueves, 6 de noviembre, la Aemet prevé una jornada mucho más tranquila en el Campo de Gibraltar. Los cielos permanecerán nubosos durante gran parte del día, aunque sin riesgo de lluvia, y las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 22 grados. Después de un episodio breve pero intenso, la comarca recupera la calma bajo un cielo típicamente otoñal.