El Campo de Gibraltar se prepara para un aviso naranja por temporal: las horas críticas y los municipios donde más va a llover

La Aemet activa el aviso naranja por lluvias intensas en el Campo de Gibraltar este miércoles.

El otoño vuelve a desplegar toda su fuerza en el Campo de Gibraltar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso naranja por lluvias y tormentas para este miércoles, 5 de noviembre, en toda la comarca y la zona del Estrecho.

Según la previsión oficial, una vaguada con un frente muy activo volverá a cruzar la provincia de Cádiz de oeste a este, dejando precipitaciones intensas y persistentes, que en algunos puntos podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

Lluvias muy fuertes, tormentas y viento

La Aemet ha activado dos avisos de nivel naranja en el Campo de Gibraltar, que permanecerán vigentes entre las 16:00 y las 22:00.

Por lluvias intensas. Se esperan acumulados de hasta 30 mm en una hora, lo que equivale a una capa de tres centímetros de agua si se extendiera sobre una superficie plana. En meteorología, este volumen se considera lluvia muy fuerte, ya que supera con creces el umbral de precipitación intensa (15 mm/h).

Por tormentas. Las precipitaciones llegarán acompañadas de abundante aparato eléctrico, rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h e incluso granizo grande. Aemet no descarta la formación puntual de tornados en la franja del Estrecho.

El tramo más crítico de la jornada se prevé entre las 18:00 y las 20:00, cuando el frente se situará sobre la comarca.

Los municipios donde más lloverá

El temporal afectará a toda la comarca, aunque no con la misma intensidad.

Según los modelos consultados por Aemet, los mayores acumulados se esperan en el interior y el oeste, especialmente en Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, Algeciras y Tarifa, donde las lluvias podrían ser torrenciales en cortos periodos de tiempo.

En cambio, La Línea de la Concepción, San Roque y Los Barrios registrarán precipitaciones más moderadas y de carácter más intermitente.

A últimas horas del día, el frente se desplazará hacia el Mediterráneo y las lluvias irán remitiendo progresivamente.

El 112 pide extremar las precauciones

Ante este nuevo episodio de lluvias intensas, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución y adoptar medidas básicas de autoprotección.

Entre las recomendaciones figuran:

Evitar desplazamientos por carretera durante las horas más adversas y, si es imprescindible viajar, informarse previamente del estado del tráfico y seguir las indicaciones de los paneles informativos y agentes de la autoridad.

Reducir la velocidad al volante y aumentar la distancia de seguridad.

No atravesar zonas inundadas ni estacionar en cauces de ríos o arroyos.

En el campo, alejarse de objetos metálicos, piedras o árboles aislados.

En la costa, no pasear por rompeolas, playas o miradores mientras dure el temporal.

En cuanto al viento, las autoridades recomiendan cerrar puertas y ventanas, retirar objetos del exterior que puedan caer al vacío y mantenerse alejado de cornisas, muros y árboles que puedan desprenderse.

Un frente activo que ya avanza desde Huelva

A primera hora de la mañana de este miércoles, la Aemet ha informado de que “el sistema precipitante ya ha entrado en la Península y está a punto de hacerlo en la provincia de Huelva”.

De ahí avanzará hacia el sureste, alcanzando la Bahía de Algeciras durante la tarde.