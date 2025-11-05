En directo | La borrasca pone en alerta naranja al Campo de Gibraltar: lluvias muy fuertes, tormentas y riesgo de tornados

Un frente avanza desde Portugal hacia el sureste de Andalucía, alcanzando la Bahía de Algeciras durante la tarde del miércoles, 5 de noviembre.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles, 5 de noviembre, el aviso naranja por lluvias y tormentas en toda la comarca del Campo de la Gibraltar y la zona del Estrecho.

Según la previsión oficial, una vaguada con un frente muy activo cruzará la provincia de Cádiz de oeste a este, dejando precipitaciones intensas, persistentes y localmente torrenciales, que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Las horas más críticas se concentrarán entre las 18:00 y las 20:00, coincidiendo con el paso del frente principal.

Este directo se actualizará a lo largo del día con la evolución del temporal, las incidencias registradas y los comunicados oficiales de los ayuntamientos y los servicios de emergencia.