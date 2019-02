Los sindicatos piden negociar antes de la huelga de las contratas de la industria

Los sindicatos UGT y CCOO tacharon este miércoles de "inaceptable" que no exista un interlocutor en la patronal para negociar las demandas del sector auxiliar de las grandes industrias de la comarca. Los sindicatos han llamado a la huelga a los 1.500 trabajadores del sector a partir del lunes 25 de febrero para los empleados del sector petroquímico y a partir del 4 de marzo para el total del personal de contratas.

Los representantes comarcales de ambos sindicatos sostienen que las ramas de industria se ven abocadas a la huelga por la ausencia de un marco negociador en el que debatir cuestiones como el incremento del plus industrial y del plus de parada. No obstante, hacen un llamamiento buscar acuerdos que eviten el conflicto. La sesión de mediación ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) será este viernes.

Los secretarios comarcales de la UGT, Ángel Serrano, y CCOO, Manuel Triano, apelaron a la responsabilidad de los empresarios para evitar la huelga.

Para las centrales, la falta de un marco de negociación con el que abordar las demandas de los trabajadores "ha contribuido a incrementar la indignación y la crispación del colectivo". "No resulta razonable que los representantes empresariales se pasen la pelota unos a otros y no terminen de asumir sus compromisos de interlocución laboral", criticaron.

Los sindicatos reclaman a la Asociación de Grandes Industrias (AGI) y a la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) un compromiso para negociar y buscar una salida al conflicto "antes de que se radicalice".

El sector reclama una subida salarial a través de aumentos del plus industrial y del plus de parada además de la aplicación universal de estos dos conceptos en todas las compañías del sector que operan en la comarca y se rigen por el convenio provincial del metal. También hay demandas relativas al quinto turno y otros conceptos.