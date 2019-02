Los sindicatos convocan huelga en las contratas de la industria a partir del 25 de febrero

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado huelga indefinida para los trabajadores de las empresas auxiliares del sector industrial del Campo de Gibraltar a partir del 25 de febrero. Los primeros paros, para esa fecha, están programados para los trabajadores de las contratas del sector petroquímico y se ampliarían al resto del colectivo a partir del 4 de marzo si no se alcanza antes una solución pactada.

Las centrales, que representan a un colectivo formado por unos 1.500 trabajadores en decenas de compañías que prestan servicios para las grandes fábricas, reclaman una subida salarial a través de aumentos del plus industrial y del plus de parada además de la aplicación universal de estos dos conceptos en todas las compañías del sector que operan en la comarca y se rigen por el convenio provincial del metal. También hay demandas relativas al quinto turno y otros conceptos.

Los secretarios comarcales de Industria de UGT y CCOO, José Manuel Rodríguez Saucedo y Fernando Grimaldi, resaltan que las empresas contratistas que prestan servicios a las grandes industrias llevan años con subidas "muy moderadas" de los salarios frente a los beneficios que logran las grandes corporaciones. "Antes nos decían que no se podían subir mucho los salarios por la crisis. Y ahora, que hay inversiones millonarias, nos piden que tampoco se suban ni se planteen conflictos para no ahuyentar a las inversiones. ¿Cuándo es el momento de los trabajadores?", resalta Rodríguez Saucedo.

Las dos centrales han presentado este viernes la papeleta de huelga, lo que derivará en la próxima convocatoria de una sesión de mediación ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). En ella, los sindicatos reclaman la presencia de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), de la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) así como de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC). "Esperamos sentarnos y encontrar una salida antes de que llegue la fecha de los paros. De lo contrario, el mensaje que la patronal envía a los trabajadores es que tienen que recurrir al conflicto", detalla Rodríguez Saucedo. Los paros a partir del 25 de febrero coinciden con una parada técnica en la refinería.

Rodríguez Saucedo y Grimaldi han lamentado que, hasta el momento, ninguna de estas tres entidades empresariales haya accedido a negociar amparándose en "falta de competencias". "La AGI nos dice que no tiene personalidad jurídica para negociar y adoptar acuerdos. La Femca no quiere negociar al margen de la provincia y la CEC ha sido citada pero estamos esperando fecha. No nos ha quedado más remedio que plantear la huelga", destacan.

Para ambos sindicatos, además de la pretendida subida salarial, que no quisieron cuantificar "para no generar expectativas" entre los trabajadores, resulta vital también acordar la aplicación universal de los pluses industriales. "Estos pluses se crearon en el Campo de Gibraltar como diferenciación con el conjunto de la provincia de Cádiz. Hoy se han extendido a otras zonas industriales como Puertollano o Tarragona. Pero se da el caso de empresas nuevas que llegan al Campo de Gibraltar y no lo aplican amparándose en que no estaban cuando se acordaron. Queremos que se universalice su aplicación, porque de lo contrario las empresas nuevas incurren en competencia desleal con las que sí lo pagan", recalcan los dirigentes sindicales.