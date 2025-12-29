Sentencia en Algeciras: 100 kilos de cocaína, siete narcos condenados que no entrarán en la cárcel y multas de 2,5 millones de euros a pagar en 416 años

Un agente de Aduanas saca un alijo de cocaína oculto en un contenedor de plátanos llegado al Puerto de Algeciras.

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional de Algeciras y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) detuvieron el 5 de junio de 2015 a una decena personas y se incautaron de más de 100 kilos de cocaína tras desarrollar una minuciosa investigación contra un grupo criminal que se dedicaba al tráfico de estupefacientes a través del Puerto de Algeciras. Entre los detenidos figuraban trabajadores de empresas que operan en los muelles y un policía nacional, ya fallecido.

El pasado 3 de diciembre, pasados más de diez años, la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, condenó a siete de los nueve encausados a penas de un año y once meses de prisión tras alcanzar sus defensas con la Fiscalía Antidroga un acuerdo de conformidad, según se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Sur. Ninguno de ellos, salvo que cuenten con antecedentes, entrará en la cárcel porque las condenas son inferiores a dos años.

El tribunal aceptó "el fraccionamiento del abono a razón de una cuota mensual de 500 euros". Cada condenado pagará sus 2,5 millones de euros correspondientes en un periodo de 5.000 meses, es decir, 416 años

El fallo incluye dos aspectos llamativos. El primero es la atenuante por dilaciones indebidas muy cualificadas, al haber transcurrido más de ocho años desde el inicio de las actuaciones judiciales. Ello comporta una reducción de las condenas a solo una cuarta parte de la pena mínima que hubiera correspondido de haberse llevado a cabo en tiempo y forma el proceso de instrucción y el juicio.

El segundo elemento de la sentencia que destaca por inusual es la forma de pago de las multas, ya que el tribunal aceptó, a petición de los condenados, "el fraccionamiento del abono a razón de una cuota mensual de 500 euros". Es decir, cada uno de ellos pagará sus 2,5 millones de euros correspondientes a lo largo de un periodo de 5.000 meses o, lo que es lo mismo, 416 años.

El valor de la droga, con una pureza de entre el 59% y el 65,9%, superaba los 5,7 millones de euros

El valor de la droga incautada, con una pureza de entre el 59% y el 65,9%, superaba los 5,7 millones de euros, según la estimación realizada en su día por la Oficina Nacional Central de Estupefacientes y que consta en las actuaciones.

El método empleado por la red para hacer llegar la droga hasta los muelles era el denominado gancho ciego o gancho perdido, consistente en introducir los alijos en contenedores con carga legal. Una vez llegada la mercancía al puerto, la red fracturaba los precintos originales de los contenedores para sacar de ellos la cocaína. En el caso descrito en la sentencia, los cien kilos de droga llegaron a bordo de un contenedor procedente de Chile e iban distribuidos en tres bolsas de deporte.

El grupo criminal estaba formado por, al menos ocho individuos, los siete condenados y el agente de Policía fallecido. Dos de ellos, M.A.G.V. y M.J.M.M., eran los encargados de tratar con varios proveedores de cocaína; otro, J.A.C.M., desarrollaba tareas de intermediación entre los dos primeros y el policía -M.R., de 58 años de edad y en situación de segunda actividad- y un estibador, J.D.L.Z., quien, a su vez, seleccionó a los dos portuarios que extrajeron la droga del contenedor marcado y la sacaron del puerto: L.A.M. y J.A.A.M.

El grupo se completaba con un séptimo condenado, E.B.F., que facilitó el acceso y la salida a los dos porteadores, que no estaban asignados para trabajar ese día, y que se encargó de que "no quedara constancia" de la presencia de ambos. En el desarrollo del operativo se detuvo también a otros dos hombres, que quedaron absueltos en el procedimiento judicial por falta de pruebas sólidas en su contra.

La investigación se inició en marzo de 2015, después de que la Udyco tuviera conocimiento de la existencia de un grupo de estibadores portuarios que aprovechaban sus conocimientos y experiencia para ofrecer sus servicios a distintas organizaciones de narcotraficantes. Ellos eran los encargados de introducir importantes cantidades de cocaína a través de las terminales de contenedores de Algeciras.

Las detenciones de los implicados se produjeron en sus domicilios, por lo que en la comunidad portuaria no se levantó alarma alguna en esos días. En total, se llevaron a cabo nueve registros y se incautaron diez coches, una motocicleta y 27.000 euros en efectivo, además de una gran cantidad de documentación.

La instrucción del caso correspondió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de San Roque, que ordenó de inmediato el ingreso en prisión de los 10 detenidos.

Junto con la Udyco y el SVA, en la investigación participaron agentes de las comisarías de Algeciras y La Línea y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.