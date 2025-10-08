Interceptan en Colombia casi dos toneladas de cocaína que iban rumbo al puerto de Algeciras

Las autoridades colombianas incautan 1.978 kilos de cocaína ocultos en un contenedor a bordo de un buque de carga que tenía como destino el puerto de Algeciras.

Las autoridades colombianas han incautado en el mar Caribe 1.978 kilogramos de cocaína ocultos en el interior de un contenedor a bordo de un buque de carga que tenía como destino final el puerto de Algeciras, según informó este martes la Armada de Colombia.

El segundo comandante de la Estación de Guardacostas de Cartagena, capitán de corbeta Jonathan Aponte, explicó que la contaminación del carguero fue detectada gracias a las labores de control y vigilancia de la institución, cuando la embarcación hacía tránsito por aguas nacionales.

Durante la inspección, una Unidad de Reacción Rápida y un binomio canino antinarcóticos hallaron 80 costales rectangulares ocultos dentro del contenedor. El material fue desembarcado y trasladado a un punto seguro en Cartagena de Indias, donde agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron las pruebas químicas que confirmaron la presencia del estupefaciente.

El alijo, valorado en más de 193 millones de dólares en el mercado ilegal europeo, habría permitido obtener cerca de cinco millones de dosis individuales para su distribución. No se registraron detenciones durante la operación, y la droga fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

Según el Ministerio de Defensa de Colombia, en lo que va de año el país ha decomisado más de 700 toneladas de cocaína, un 5% más que en 2024, y ha destruido casi 4.800 laboratorios de procesamiento de coca.

Colombia, junto con Perú, continúa siendo uno de los principales productores mundiales de cocaína. En el ámbito internacional, las operaciones conjuntas de las fuerzas de seguridad han permitido la captura de veinte narcotraficantes extranjeros de once nacionalidades.

La Armada de Colombia reiteró su compromiso de mantener la presión contra las organizaciones criminales que utilizan las rutas marítimas hacia Europa, con el objetivo de “negar el uso de las líneas de comunicación marítimas en territorio nacional a los grupos al servicio del tráfico internacional de narcóticos”.