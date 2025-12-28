La novela negra se adentra en el narcotráfico del Estrecho con el top ventas Custodio Pérez

Una novela negra con el narcotráfico de trasfondo. Custodio Pérez, uno de los fenómenos literarios del panorama español y top ventas, ha ambientado su obra dedicada a la provincia de Cádiz en una temática de candente actualidad: el auge y la presencia del narco en tierras gaditanas, desde la costa hasta los pueblos de la sierra, desde el Campo de Gibraltar hasta la desembocadura del río Guadalquivir con el Estrecho como testigo de excepción de una cruda realidad.

Misterio, crimen y narcotráfico van de la mano en el segundo volumen de Andalucía Negra, un esperadísimo tomo que verá la luz en marzo de 2026 gracias a la inspiración de Custodio José Pérez Pérez (Huétor Tájar, Granada, 1983), el agricultor escritor a quien le ha cambiado la vida en muy poco tiempo desde su paso, hasta en tres ocasiones, por el plató de La Revuelta de David Broncano.

Custodio no para y apenas tiene un respiro en su ajetreada agenda, pero atiende con una cercanía que no deja lugar a la duda de los orígenes humildes de un tipo sencillo. Atiende a Europa Sur "en la carretera", en el trasiego de un lado para otro que se ha tornado su vida como bestseller tras los éxitos de la trilogía Andalucía negra, que incluye Granada oscura, Mitos y leyendas del mar de los olivos y El triángulo del sur, número uno en ventas en Amazon España.

¿Qué nos espera en el libro dedicado a esta tierra? "Es una novela que va por toda la provincia de Cádiz y está ambientada en el tema del narcotráfico, que es lo que está más en auge en aquella zona. Además de Cádiz capital y Jerez, se hace un recorrido por ciudades y pueblos", cuenta Custodio, que terminó de escribir esta novela a principios de este año que ya culmina.

A este granadino de Huétor Tájar afincado en Pelagar (Jaén) siempre le sedujo crear una trama oscura inspirada en el narcotráfico. "Es algo a lo que le tenía muchas ganas de escribir", confiesa Custodio, que encontró inspiración en La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte. El autodidacta avanza que en la novela gaditana ha echado mano de "Rafa, como uno de los principales personajes de la anterior saga, y tenemos como novedad a Dani, que es el protagonista en esta historia en la provincia de Cádiz".

Custodio Pérez. / Javier Ocaña

Custodio Pérez tiene en mente visitar la comarca del Campo de Gibraltar, ya sea en alguna promoción o acto o para desconectar algunos das: "Iba a ir de vacaciones un año, pero al final no pude. He estado en la zona de Rota y San Fernando, y me gustaría ir al Campo de Gibraltar. El siguiente destino es posible que sea San Roque", desliza el escritor, que lógicamente depende del calendario de su editorial para un 2026 que espera "muy movido".

Andalucía Negra II verá la luz el próximo mes de marzo con un tomo que englobará también las novelas sobre Almería, Málaga y Juviles (un pueblecito de la Alpujarra granadina). La intención de Custodio es dedicar una novela negra a cada provincia de Andalucía. Por ahora ya ha publicado las de Granada y Jaén, y tras el segundo volumen escribirá las dedicadas a Córdoba, Sevilla y Huelva. En todas ellas aparecen personajes interconectados.

Del campo al teclado

Custodio Pérez siempre se ha tenido por un orgulloso agricultor hasta que su pasión por los libros volteó su vida casi de un día para otro. "Siempre he andado entre olivas y espárragos verdes", cuenta con alegría. Las olivas le vienen de la tierra de su mujer, donde está afincado. Los espárragos son más de su Huétor Tájar.

Empezó a escribir en 2022 un día de jornal en la aceituna: "Me vino la idea y se lo conté a mi mujer. Ella me animó a que escribiera un libro", rememora. De ahí salió Granada Oscura, una novela que escribió "con el móvil" y sin tener "idea ninguna de cómo escribir" porque a él "simplemente" le gustaba mucho leer. Luego vino Mitos y leyendas del mar de olivos "porque me quedé con el gusanillo" y más tarde El Triángulo del Sur, Unas navidades diferentes. Estos tres primeros libros son los que acaba de reeditar la editorial Temas de Hoy en un tomo titulado Andalucía Negra tras su boom social.

De La Revuelta a gestionar el estrellato

"La vida me ha cambiado totalmente, ha sido una locura", reconoce Custodio. "Al principio era bastante complicado de gestionar todo, pero ahora creo que ya lo llevo más tranquilo", dice con naturalidad este autodidacta, que ahora ha aparcado los aperos para centrarse del todo en la novela.

El antes y el después de Custodio sucedió con su primera aparición en La Revuelta, como invitado del público, cuando se metió en la famosa bañera. Allí contó que tenía escrita y autopublicada (en febrero de 2023) una novela y engatusó tanto de los espectadores como del presentador, David Broncano, que se comprometió a una llamada si le fallaba alguno de sus invitados... cosa que sucedió unos meses después. Al día siguiente de su segunda aparición en La Revuelta y durante varias semanas, el agricultor se aupó como el escritor más vendido en Amazon España, por encima de figuras como Dan Brown y Ken Follet. "Es increíble, estaba recién salido de La Revuelta, con todo el boom y no me lo creía. Sigo un poco sin creérmelo", admite, casi emocionado de recordar su paso por la televisión: "Son todos muy cercanos, como los ves en la tele".

El principal reto ahora de Custodio pasa por encontrar tiempo para seguir plasmando su inspiración en futuras novelas: "Desde que salí en la tele he escrito algo, pero casi no he tenido mucho tiempo para sentarme tranquilamente".