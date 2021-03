El sector de la peluquería y estética se encuentra en pie de guerra contra el IVA, del que reclama su bajada al 10% al ser considerados por el Gobierno un servicio esencial. Este lunes, alrededor de 80 personas pertenecientes a esta actividad y representando a varios puntos del Campo de Gibraltar se han concentrado en la Plaza Alta de Algeciras para solicitar que se les reduzca el impuesto.

Antonio Martos, miembro de Creer en Nosotros, la plataforma que organiza las concentraciones de este lunes a escala nacional, comenta: "Hace 8 años nos subieron el IVA al 21%, prometiéndonos que sería temporal, pero aún sigue en vigor. Llevamos todos estos años esperando que se acabe esta temporalidad. Entendemos que somos un sector esencial y como tal nuestra tasa debería ser del 10%".

"Antes estábamos al 8%, por lo que nuestra subida fue de 13 puntos. No lo hemos repercutido en el precio porque entendíamos que la situación de crisis haría bajar la caja porque los clientes no podrían mantener las visitas. Esto ya dura mucho. Con el Covid-19 hemos tenido que ampliar nuestros costes, debido a todos los materiales desechables que se deben usar, las medidas de seguridad y hemos recortado el aforo, así que estamos en un 50% menos de facturación", añade Martos.

Rafael Arana, propietario de una peluquería en el centro de Algeciras, añade : "Cuando fue la desescalada del confinamiento se nos consideró un servicio esencial, pero no se nos considera igual a la hora de aplicarnos el IVA".

Mercedes Carmona, propietaria de la peluquería Aries en La Línea de la Concepción, afirma que dicha tasa complica la subsistencia de su negocio: "A mí me iba mas o menos bien, pero cuando subió el IVA me chafó todo, porque a una clienta no le vas a subir un 13%. Ahí vi que esto no es rentable y he pensado muchas veces en tirar la toalla. Con la llegada del coronavirus no nos ha quedado otra que resistir. Con la pandemia no tenemos ni bodas ni comuniones ni nada, y se nota el bajón".

En términos parecidos se manifiesta Deborah Barranco, propietaria de Beautiful People en Los Barrios, peluquería que abrió poco antes del estallido de la pandemia: "Llevo muy poco tiempo con mi negocio. En esta situación, tendrían que volver a poner el IVA que teníamos antes, porque somos un servicio esencial y pagamos como si fuéramos un artículo de lujo. Abrí en diciembre de 2019, en marzo en marzo tuve que cerrar tras solo tres meses abierta, abrí de nuevo en mayo y hasta ahora subsisto. En estos momentos genero más gastos que beneficios".

"La gente ya no demanda tanto la peluquería, pero aunque lo hiciera tampoco podríamos trabajar más por temas de aforo. También nos han afectado los cierres perimetrales, porque no han podido venir clientes de localidades vecinas. Tampoco hay eventos, que son otro empuje para que sobrevivamos. Si nos bajaran el IVA, y más a una persona como yo que acabo de empezar, nos daría un respiro. En Los Barrios, que yo sepa sepa ya han cerrado tres peluquerías y yo estoy aguantando como puedo", añade la barreña.

Según los datos de la IV Oleada del estudio de impacto económico de la crisis del Covid-19 realizada en diciembre se cerraron en 2020 alrededor de 10.000 centros de peluquería y estética, con una pérdida de alrededor de 52.000 puestos de trabajo y se estima que pueden echar el cierre otros 18.000 negocios en marzo si desde las administraciones públicas no se les ofrecen ayudas económicas como la bajada del IVA.