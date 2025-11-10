Sanidad reúne por primera vez a asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios para transformar la atención en el Campo de Gibraltar

Jornada de inauguración entre asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste para mejorar la atención a la población.

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste ha celebrado este lunes un encuentro pionero entre asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios, una jornada que marca un punto de inflexión en la forma de entender la atención a la población de la comarca.

El acto, inaugurado por el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, se ha desarrollado en el salón de actos de la Facultad de Enfermería de Algeciras. También han participado en la apertura la gerente del Área Sanitaria, Fátima González, y la concejal delegada de Sanidad del Ayuntamiento de Algeciras, Sabina Quiles.

Durante la inauguración, los representantes institucionales han coincidido en destacar el papel fundamental del movimiento asociativo para construir una atención sanitaria más participativa y cercana al paciente.

Un espacio para conocerse y colaborar

La jornada, dirigida principalmente a mandos intermedios de los servicios de Enfermería y Medicina, ha servido como plataforma para que las asociaciones de pacientes expongan sus carteras de servicios, canales de comunicación y programas disponibles para la ciudadanía. El objetivo es que los profesionales sanitarios dispongan de un conocimiento actualizado de estos recursos y puedan derivar a los pacientes cuando sea necesario.

Entre las entidades participantes se encuentran la Asociación de Fibromialgia Campo de Gibraltar, la Asociación de Alzheimer, la Asociación de Esclerosis Múltiple, Iwales, la Asociación de Parkinson, la Asociación Española Contra el Cáncer en Algeciras, Bandera Rosa, Lula Cris y Por una Sonrisa.

Al finalizar las presentaciones, se ha abierto un espacio de debate en el que asistentes de ambos colectivos han planteado propuestas concretas de colaboración.

Humanización como eje estratégico

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Humanización de la Atención Sanitaria del Área Campo de Gibraltar Oeste, una estrategia que pretende integrar la perspectiva de los usuarios en la toma de decisiones sanitarias. El plan abarca tanto centros hospitalarios como dispositivos de Atención Primaria de la zona.

La organización de esta primera jornada responde a la necesidad de crear vínculos estables entre el tejido asociativo y los servicios de salud, facilitando así una atención más integral que tenga en cuenta no solo los aspectos clínicos, sino también el apoyo emocional, social y comunitario que ofrecen estas organizaciones.