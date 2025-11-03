Las Urgencias del Campo de Gibraltar se preparan para atender partos de emergencia fuera del hospital

Cuando cada minuto cuenta y el hospital queda lejos, la diferencia entre un susto y un final feliz puede estar en las manos preparadas de un profesional sanitario. Con esta premisa, 24 médicos y enfermeros de las Urgencias Extrahospitalarias del Campo de Gibraltar han completado una formación especializada en atención al parto fuera del entorno hospitalario, preparándose para ese momento en el que la naturaleza no espera y el bebé decide llegar antes de tiempo.

La iniciativa, desarrollada en las Áreas Sanitarias del Campo de Gibraltar Este y Oeste, se ha centrado especialmente en profesionales que trabajan en los municipios más alejados de los dos hospitales de la comarca: Facinas, Tahivilla y Bolonia (Tarifa), San Enrique de Guadiaro (San Roque), Jimena y Castellar de la Frontera. Lugares donde la distancia al centro hospitalario puede convertir una urgencia obstétrica en una carrera contrarreloj.

El curso, impartido por cinco expertos del 061 de Sevilla —médicos, enfermeros y matronas de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias—, ha dotado a estos profesionales de las herramientas necesarias para afrontar con seguridad una de las situaciones más estresantes y emotivas a las que puede enfrentarse un sanitario de urgencias: traer un bebé al mundo sin las condiciones ideales de un paritorio.

¿Qué han aprendido exactamente?

El programa formativo ha sido exhaustivo. Los participantes han trabajado en la identificación temprana de una situación de parto inminente, conociendo las señales que indican que no hay tiempo para llegar al hospital. Han estudiado el mecanismo del parto para comprender cada fase y han practicado cómo asistir adecuadamente un parto espontáneo, garantizando la seguridad tanto de la madre como del recién nacido.

Además, la formación ha incluido conocimientos básicos para realizar una cesárea de emergencia —un procedimiento que puede salvar vidas en circunstancias excepcionales— y, crucialmente, cómo atender al bebé en sus primeros minutos de vida. Aplicar correctamente el test de APGAR, esa evaluación rápida que mide la vitalidad del recién nacido en el primer y quinto minuto tras nacer, puede marcar la diferencia en la detección precoz de complicaciones.

La actividad se enmarca dentro del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, el instrumento del Servicio Andaluz de Salud que marca las pautas en la atención urgente en toda la comunidad. Con esta formación, los Dispositivos de Cuidados Críticos y de Urgencias (DCCU) y los Dispositivos de Apoyo de Urgencias de Atención Primaria del Campo de Gibraltar refuerzan su capacidad de respuesta ante una de esas situaciones que, aunque no son frecuentes, requieren profesionales absolutamente preparados.