Sandra García (Alhama de Granada, 1972) ya había estado en la comarca acompañando a algún ministro, pero esta semana la ha visitado para reunirse con los alcaldes y conocer de primera mano sus inquietudes y demandas. La lista de peticiones de los regidores es larga, admite, empezando por la Algeciras-Bobadilla y siguiendo por el desdoble de la N-340 entre Algeciras y Vejer. “También han reconocido la labor que este Gobierno está haciendo en temas como el Plan Especial de Seguridad”, subraya.

-Las obras de la Algeciras-Bobadilla van con mucho retraso. ¿Cómo se pueden acelerar esos trabajos?

-No es un problema de presupuesto, se lo digo desde ya. Este Gobierno está haciendo una apuesta decidida por los dos corredores que nos afectan más directamente, el Mediterráneo y el Atlántico. Algeciras-Bobadilla es un tramo común a los dos y, por tanto, estratégico. En la reunión con los alcaldes, especialmente al de Algeciras, les he subrayado que por nuestra parte no va a haber ningún problema con el desarrollo de este proyecto. La Junta de Andalucía nos ha pedido una declaración de impacto ambiental singular y eso nos va a retrasar la obra, aunque también es una garantía de que las cosas se van a hacer bien. Quiero que se sea justo con el Gobierno de España: queremos hacer la obra, pero surgen estos inconvenientes. Cada cual debe ser responsable de sus decisiones, también la Junta de Andalucía.

-En los Presupuestos Generales del Estado para 2021 había consignada una partida de 44 millones de euros para las obras, tampoco es que la apuesta inversora fuera muy notable.

-Presupuestamos lo que preveíamos que se podía ejecutar este año. ¿Qué se puede hacer más? No hay problema porque hay una bolsa de 300 millones de euros para este proyecto. Lo aclaramos y salió una nota desde el Ministerio de Hacienda, pero que algunos no vengan a poner pegas. Igual podrían haber valorado que con la tramitación simplificada que nosotros proponíamos era más ágil.

-Fue curioso que esa explicación de los 300 millones extras viniese de la mano de Hacienda, a través de la andaluza María Jesús Montero, y no de Fomento, que es el departamento responsable de las obras. Hubo un lapsus de varias horas hasta que se produjo la aclaración por parte del Gobierno.

-La curiosidad la vivimos en primera persona, la cuestión es que el Gobierno es uno. No hay que buscar tres pies al gato, esto no es un problema de presupuesto.

-En cualquier caso, estamos hablando de un tramo de una sola vía para ambos sentidos, sin electrificación hasta dentro de una década, sin apartaderos para los trenes y con el horizonte de 2030. El proyecto ha ido aplazándose y menguando en estos años.

-Este es el proyecto que este Gobierno ha rescatado del anterior y que estamos impulsando. Y si valoramos las actuaciones de cada gobierno en relación con la Algeciras-Bobadilla, vemos que los socialistas lo hemos impulsado.

"No hay ningún indicio de que el Gobierno no esté apostando por el Corredor Mediterráneo en su tramo andaluz"

-Hay la sensación de que el comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, presta más atención al tramo ferroviario del litoral, que llega hasta Valencia, que al resto. Su sensibilidad y sus mensajes parecen volcados con el Puerto de Valencia, pero casi nunca con el de Algeciras.

-Yo creo que la sensibilidad se demuestra con financiación y presupuestos. Vuelvo a insistir en que el Gobierno de España ha demostrado la suya con el Campo de Gibraltar con los Presupuestos de 2021. El hecho de que el comisionado tenga la sede donde la tiene demuestra que defiende el corredor desde su principio hasta su fin. Andalucía tiene el privilegio de que dos de los corredores transeuropeos más importantes se encuentran aquí y que hay financiación. Eso no quita que las obras y los plazos sean complicados. No hay ningún indicio de que el Gobierno no esté apostando por el Corredor Mediterráneo en su tramo andaluz.

-Hay dinero y mucho es europeo, pero a la vista de la experiencia hay dudas más que fundadas sobre la capacidad de España para gestionar los fondos de la UE.

-Una de las claves de los fondos Next Generation que España va a recibir en los próximos años es que vayan destinados a proyectos ejecutables, perfectamente listos. Es un requisito imprescindible. Para el manejo de esos fondos se van a abrir ventanillas únicas por parte de los ministerios y se va a poder concurrir a los proyectos en concurrencia competitiva.

-El Puerto de Algeciras reclama más personal para poder trabajar con más eficacia. Su plantilla es muy inferior comparativamente a los de Barcelona y Valencia. ¿Por qué Hacienda no autoriza un incremento de los trabajadores?

-Tengo pendiente una visita al Puerto de Algeciras. Vine con la ministra de Exteriores, pero no pudimos entrar en detalles. Cuando regrese, trataremos ese asunto y visitaré el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) y Aduanas.

-La N-340 transcurre entre Barcelona y Cádiz y el único tramo que no está desdoblado en sus 1.200 kilómetros de longitud es el que une Algeciras y Vejer, de solo 75 kilómetros.

-El desdoble lo tenemos en estudio. Es un cuello de botella que tenemos identificado.

"Las rotondas previstas en la Nacional 340 serán compatibles con el desdoble a medio plazo de la carretera"

-Está previsto construir siete rotondas entre Tarifa y Vejer. ¿Serán compatibles con el desdoblamiento?

-Serán compatibles. Vamos a actuar de urgencia con las rotondas para evitar los colapsos que se forman en verano en las playas y a medio plazo haremos el desdoble.

-En relación a la subestación de Red Eléctrica y el cable hacia Ceuta, usted se ha ofrecido a mediar entre la compañía y el Ayuntamiento de La Línea.

-He trasladado al alcalde de La Línea que se tiene que sentar a hablar sobre la propuesta presentada por Red Eléctrica porque este es un proyecto estratégico de país. Y le he ofrecido mi mano tendida por si puedo ayudar. No es una cuestión que haya surgido ahora, sino que se viene trabajando en ella desde hace años, viendo las ubicaciones más idóneas.

La singularidad

-En relación con el tráfico de drogas, la Guardia Civil, la Policía, los jueces y los fiscales vienen reclamando desde hace años que la tenencia y transporte de combustible sea considerado un delito, en vez de una falta.

-Conozco perfectamente esa demanda y sale en todas las reuniones que hemos tenido con las fuerzas de seguridad. Es un problema que estamos tratando de solucionar.

-Otro problema. No hay dónde depositar las lanchas ni los vehículos intervenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Es otro problema, efectivamente.

-¿Y la solución?

-La solución es la orden inmediata de su destrucción.

-¿Dónde y cuándo?

-Tenemos que ganar agilidad en ello. Hemos tenido reuniones con el presidente del TSJA y con la fiscal Antidrogas de Andalucía para que se hagan todos los informes necesarios de manera rápida para destruir esas embarcaciones. Esa es la clave.

-Hubo un concurso para adjudicar el depósito de embarcaciones.

-Es un tema en el que tenemos competencias compartidas con la Junta de Andalucía. Se lo he trasladado a la Vicepresidencia de la Junta para hallar una solución al ser un problema que afecta a las dos administraciones. Si hay algo que tenemos que destacar es la labor que están desempeñando nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al igual que los jueces y fiscales. Por eso estamos ampliando el número de ambos.

-El PP ha planteado que el Campo de Gibraltar sea considerado como un territorio singular y de difícil cobertura en algunos ámbitos.

-Son muy singulares en esta comarca...

-Los algecireños de toda la vida, para más señas, se autodenominan los especiales.

-También, lo sé. Muy especiales y muy singulares, ¿no?

"El Gobierno está cumpliendo con esta comarca. Cuando hablamos de otras etiquetas, por así decirlo, entramos en un terreno que no es fácil. Hay que argumentar muy bien por qué esta comarca es especial o especialísima y no otra"

-¿Qué posibilidades hay de que esa declaración de singularidad sea posible? Hay muchos problemas, por ejemplo, para cubrir determinadas plazas en puestos públicos, caso de policías, jueces y fiscales, o en Educación y Sanidad, que corresponde a la Junta, donde la rotación del personal es muy alta debido a las dificultades que entraña el trabajo.

-Vamos a ver. El Gobierno impulsó un Plan Integral para el Campo de Gibraltar que no solo incumbe a Interior, sino a Justicia o Hacienda. Y así se ha expresado con los refuerzos policiales, de jueces y con la creación del recinto fiscal de la Zona Franca. El Gobierno de España está cumpliendo con esta comarca. Cuando hablamos de otras etiquetas, por así decirlo, entramos en un terreno que no es fácil. Hay que argumentar muy bien por qué esta comarca es especial o especialísima y no otra.

-Ustedes mismos han puesto en marcha el plan especial de seguridad, por algo será.

-Por que hay una situación excepcional de delincuencia relacionada con el narcotráfico... Todo se puede hablar y analizar, pero no puedo decir nada a ese respecto, aunque los alcaldes de la comarca la ponen siempre sobre la mesa. Yo me quedo con la negociación que se ha hecho en torno al Brexit, que ya no se va a tener la Verja.

-Bueno, habrá que verlo, no sé si se está corriendo mucho al decir eso.

-Esperemos, esperemos que sí, vamos a cruzar los dedos. La frontera va a estar en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar.

-¿Con presencia policial española?

-Bueno, de Frontex.

"La singularidad a nivel fiscal es muy complicada y, en relación a los funcionarios, de lo que se trata es de aprobar incentivos para hacer el destino más atractivo"

-No es lo mismo. La ministra de Asuntos Exteriores dijo expresamente que habría presencia policial de España, no solo de Frontex.

-De Frontex... Bueno, eso ya se verá en los acuerdos que firmen la UE con Reino Unido. Lo importante es que sigamos impulsando políticas en esta comarca, una de los cuales es un plan especial de empleo. El Gobierno de España está implicado y cumpliendo con esta comarca. En el Plan Integral hay implicados ocho ministerios. Para buscar la prosperidad de la comarca no hace falta poner una etiqueta de singularidad. A nivel fiscal, como se llegó a plantear, es muy complicado, y en relación a los funcionarios, de lo que se trata es de aprobar incentivos para los del Estado y la Junta para hacer el destino más atractivo, bien mediante salarios o con puntos extras para los concursos de traslado.

-Los jueces también se quejan de que la comarca no esté reconocida como una zona con una carga de trabajo muy superior a la media.

-Y por eso se han ampliado las plazas.

-Menos de lo que ellos quisieran.

-De acuerdo, ahora se está planificando el 2021.

"Es el Ministerio de Justicia el que tiene que crear las plazas de jueces, pero es la Junta la que tiene luego que dotarlas y la que debe plantear las necesidades existentes"

-No hay un juzgado Mercantil: hay que acudir a Cádiz a resolver estos litigios. Entramos en el debate del agravio, pero en este caso hay un fondo argumental muy sólido.

-No olvidemos que estamos en una competencia compartida. De acuerdo en que es el Ministerio de Justicia el que tiene que crear esas plazas, pero es la Junta la que tiene luego que dotarlas y la que debe plantear las necesidades existentes. Ahí debe haber una cooperación entre ambas administraciones.

-Le pongo otro ejemplo de precariedad judicial. Hay 18 fiscales en el Campo de Gibraltar, pero solo una decena de funcionarios adscritos a ellos.

-¿Y quien debe poner los funcionarios? La Junta de Andalucía, que debe poner también los medios materiales y las infraestructuras.

-Hablando de Fiscalía. ¿Merecía la pena la pajarraca que se ha montado con la decisión de la fiscal general de Estado de nombrar a un fiscal antidroga de apoyo para el Campo de Gibraltar sin conocimiento del resto de fiscales especializados en esa materia?

-No voy a entrar a valorar esa cuestión. Parto de la necesidad de reforzar la Fiscalía en una materia como el narcotráfico y entiendo que se ha hecho con el mejor ánimo.

-¿Están satisfechos con los resultados obtenidos en Algeciras por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) procedentes del narcotráfico?

-Esa oficina fue fundada por Dolores Delgado, fiscal general del Estado, cuando era ministra de Justicia. Es un elemento que ha venido a contribuir al desarrollo y persecución del narcotráfico en el Campo de Gibraltar y un ejemplo más de la apuesta del Gobierno en la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.

Colaboración con Gibraltar

-El pasado 12 de febrero hubo un incidente grave cuando dos embarcaciones de la Royal Navy acosaron a embarcaciones de Salvamento Marítimo que trataban de contener un vertido de combustible desde un barco atracado en aguas cercanas a Gibraltar. ¿Qué opinión le merece lo ocurrido?

-Con ánimo de no meterme en camisa de once varas, porque los asuntos relacionados con Gibraltar son muy delicados, le puedo decir que cuando intervenimos en episodios como este lo hacemos siempre por el interés general, sin lugar a dudas. Hace poco hubo otro incidente en otro barco, con un incendio a bordo, en el que colaboramos al trasladar hasta Sevilla a los marineros heridos. Hablé por teléfono con el ministro principal de Gibraltar y me agradeció muchísimo nuestra actuación; aproveché la ocasión para recordarle que en ese camino es en el que debemos estar, en el de la colaboración permanente entre los dos espacios. Me remito al acuerdo de la pasada Nochevieja alcanzado entre España y Reino Unido sobre Gibraltar, que en estos seis primeros meses de 2021 deberá ser concretado por la UE y Reino Unido. No tenemos que tensar las relaciones con Gibraltar, debemos establecer una colaboración permanente, y esperamos lo mismo de ellos. Ese acuerdo ha concretado los intereses comunes entre ambas partes, separadas únicamente por una Verja. Se ha conseguido mucho y hay que ser prudente.

“A Picardo le recordé que debemos estar en el camino de la colaboración”

-¿Se ha entrevistado usted con Fabián Picardo?

-No, pero hemos hablado mucho por teléfono durante la pandemia, para ver y analizar todas las medidas que se han venido tomando. Han sido cuestiones de gestión y de cortesía, pero nada relacionado con los contactos que ha mantenido Exteriores con ellos.

-¿Tiene la sensación de que existe un ánimo distinto en las autoridades gibraltareñas y en las de Reino Unido a la hora de afrontar el Brexit y la relación con España?

-La sensación que tengo es que Gibraltar tiene otro sentir. ¡Es que está en la Península Ibérica! Por cultura, por lazos, por economía... Hay que tener en cuenta que hay 14.000 trabajadores transfronterizos que diariamente cruzan la Verja. Reino Unido queda más distante, ¿no?

"En el PSOE no se pueden hacer comparaciones entre unos territorios y otros"

Debate en el PSOE

-Ha habido destacados dirigentes que han sugerido a Susana Díaz que dé un paso atrás y siga el ejemplo de Miguel Iceta en Cataluña, que cedió la candidatura a Salvador Illa.

-No voy a compartir ninguna reflexión que pueda generar malestar en el partido y entre mis compañeros y compañeras. Cada uno es consecuente con sus decisiones, pero entiendo que no se pueden hacer comparaciones entre unos territorios y otros. Estamos, como Gobierno, inmersos en la gestión de una situación de pandemia y respetaré a mis compañeros decidan lo que decidan y hagan lo que hagan. El PSOE es un partido muy democrático, donde los militantes tienen la posibilidad de expresar libremente su opinión. Existen unas primarias y cualquier compañero o compañera que quiera presentarse a ellas cuando toque, que será después del congreso federal, podrá hacerlo. La última palabra la tendrán los militantes.

-¿Y usted, como militante, a quién votaría como secretario general del PSOE andaluz? ¿A Susana Díaz o a otro candidato?

-Pues me lo voy a reservar. Cuando llegue el momento, cada uno decidirá libremente. Soy delegada del Gobierno en Andalucía porque me ha nombrado Pedro Sánchez, que para ello escuchó a Susana Díaz como secretaria general en el PSOE-A. Por respeto a los dos, no veo oportuno que deba decir cuál va a ser mi voto, no es el momento.