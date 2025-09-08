Ruiz Boix acusa al PP y a La Línea 100x100 de incumplir el pacto de gobierno y exige transparencia sobre el nuevo mercado linense

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha cargado contra el pacto de gobierno entre el PP y La Línea 100x100, al que acusa de ser un "papel mojado" tras incumplir más del 90% de sus compromisos. Entre ellos, citó la paralización de la residencia de mayores de Santa Margarita, la transformación de la antigua Gómez Ulla en un centro de atención al mayor o el desdoble de la carretera del Higuerón (A-383).

“El acuerdo está totalmente vacío. Este es el ejemplo de lo que algunos quieren: un documento para que luego no se cumpla”, afirmó Ruiz Boix, que denunció además la “falta de compromiso evidente” del PP y sus socios locales.

El mercado de abastos, en el punto de mira

El dirigente socialista situó en el centro de sus críticas la situación del mercado de abastos de La Concepción, donde más de 70 familias adjudicatarias se enfrentan a un incremento de tasas “multiplicadas por más de cuatro”. Exigió al alcalde, Juan Franco, transparencia en torno a la empresa vasca Baika Inmuebles, que, “sin ninguna licitación que se conozca”, estaría tomando decisiones sobre las obras y la futura gestión del recinto.

“¿Qué hace Baika Inmuebles en ese mercado? ¿Quién le ha prometido que va a ser la adjudicataria de la gestión? ¿Qué va a ocurrir con la planta alta?”, cuestionó Ruiz Boix, quien acusó al gobierno local de iniciar una “privatización encubierta” de un servicio históricamente público.

“El alcalde de La Línea tiene mucha actividad pendiente que valorar y muchos deberes que hacer antes de dedicarse a empañar el acuerdo sobre Gibraltar”, añadió.

Gibraltar y el Campo de Gibraltar

El líder socialista destacó como positivo el reciente encuentro entre Pedro Sánchez y el primer ministro británico, Keir Starmer, asegurando que el acuerdo redundará “en beneficio del Campo de Gibraltar”, especialmente en materia de empleo, turismo y relaciones bilaterales. Frente a esto, acusó a los alcaldes de Algeciras y La Línea, José Ignacio Landaluce y Juan Franco, de “crear incertidumbre y poner trabas” a un entendimiento “necesario y muy esperado desde hace nueve años”.

Sanidad y educación en la comarca

En clave comarcal, Ruiz Boix denunció la situación “crítica” de la sanidad en la zona. Criticó que la consejera de Salud, Rocío Hernández, acudiera recientemente a La Línea “no para anunciar la llegada de especialistas, sino para descubrir una placa”. Recordó que el actual hospital linense fue construido por los gobiernos socialistas con María Jesús Montero como consejera.

“La sanidad pública con Moreno Bonilla se encuentra en la UCI”, sentenció, advirtiendo de cierres de quirófanos como el de San Carlos (San Fernando), demoras de hasta dos semanas en Atención Primaria y una creciente derivación de fondos a la sanidad privada.

En materia educativa, denunció el cierre de 180 líneas en la provincia, “más del 25% de las que se han eliminado en toda Andalucía”, una cifra “especialmente alarmante” en un territorio que ha crecido en población.

“Se está construyendo una autopista para la FP privada, mientras la pública se queda estancada, lo que genera desigualdad y menos oportunidades para los hijos de las familias gaditanas”, concluyó Ruiz Boix.