La Junta licita por 1,7 millones la mejora del acceso a La Línea en la carretera de El Zabal

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha sacado a licitación por un importe de 1.733.291 euros la mejora del acceso a La Línea en la carretera A-383, a la altura del polígono El Zabal. El anuncio ha sido publicado este lunes en el perfil del contratante y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de septiembre.

La delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, destacó durante una visita a La Línea la importancia de este proyecto. “Seguimos cumpliendo con este municipio, el Campo de Gibraltar y la provincia, con proyectos reales e inversiones precisas, que se concretan en actuaciones prioritarias y demuestran el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con esta tierra”, subrayó.

Obras muy esperadas por el consistorio

El alcalde de La Línea, Juan Franco, expresó su “satisfacción por el anuncio de inicio de la licitación de unas obras muy esperadas y necesarias de esta carretera”. El regidor incidió en que la A-383 “es una de las vías principales de acceso a la ciudad y estas obras van a servir para contar con un viario de acceso mucho más fluido y en mejores condiciones que las que tenemos”. Además, recordó que esta actuación se complementa con la mejora de la red de saneamiento en colaboración con Arcgisa y el desdoble de la carretera del Higuerón: “Espero que en breve podamos poner a disposición de la Junta estos suelos y que ambos viales cuando estén ejecutados transformen radicalmente el acceso a la ciudad por la parte de levante”.

El proyecto, redactado por la Delegación Territorial de Fomento, contempla varias actuaciones en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 4,880 y 7,380. Entre ellas, la construcción de dos colectores de aguas pluviales entre los puntos 6,080 y 6,850, con el objetivo de aliviar la red existente y evitar inundaciones. También se ejecutará una glorieta en la intersección de la A-383 con el polígono El Zabal y el camino de Estepona, así como la rehabilitación del firme en varios tramos de la vía.

La carretera A-383, que conecta la autovía A-7 con el núcleo urbano de La Línea, tiene una longitud de 7,38 kilómetros y forma parte de la Red Básica de Articulación de la Red de Carreteras de Andalucía.