La Junta inaugura en La Línea la primera unidad de hospitalización de salud mental infanto-juvenil del Campo de Gibraltar

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, inaugura la nueva unidad de hospitalización de salud mental infanto-juvenil en el Hospital Universitario de La Línea.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha inaugurado este lunes, 8 de septiembre, la nueva unidad de hospitalización de salud mental infanto-juvenil en el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción. Se trata de un recurso pionero en el Campo de Gibraltar, que permitirá a los menores con patologías graves recibir atención especializada cerca de sus familias, evitando así los traslados a centros de otras provincias.

La nueva unidad ha supuesto una inversión de más de 40.000 euros en equipamiento y contará con un presupuesto anual de 617.000 euros en personal sanitario. Está integrada en la actual Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) y dispone de cuatro camas para estancias breves. Su objetivo es atender a menores en situación de crisis que presenten conducta suicida, trastornos de la conducta alimentaria, psicosis o trastornos del espectro autista, entre otros.

“En el Campo de Gibraltar, la concentración de población infanto-juvenil es superior a la media andaluza, lo que nos obliga a dar una respuesta a una necesidad que estaba ahí”, destacó la consejera, quien subrayó que “los niños y los jóvenes merecen recibir la atención que necesitan aquí, en su propia tierra, cerca de sus familias y en un entorno adecuado”.

Atención integral y espacios adaptados

El servicio estará atendido por equipos multidisciplinares especializados en psicopatología infanto-juvenil y contará con espacios adaptados a las necesidades de los menores, con áreas de juego, estudio y actividades grupales, separadas de los pacientes adultos.

Además, se implementarán programas terapéuticos diferenciados por grupos de edad y se garantizará la continuidad asistencial con los recursos ambulatorios. Según explicó Hernández, se mantendrán durante el ingreso los vínculos familiares y sociales de los pacientes, “un factor crucial para su recuperación”.

Un hospital con vocación universitaria

La consejera aprovechó su visita para celebrar el primer aniversario del Hospital de La Línea como centro universitario, una designación que ha fortalecido la transferencia de conocimientos y la colaboración con la Universidad de Cádiz.

En este tiempo, el hospital ha conseguido ocho publicaciones indexadas en 2024 y cinco en lo que va de 2025, además de proyectos de investigación con financiación, entre ellos uno sobre la atención al paciente en los últimos días y otros dos sobre tratamiento de la diabetes.

El acto contó con la presencia de la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo; el alcalde de La Línea, Juan Franco; el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell; y la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, entre otras autoridades.