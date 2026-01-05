Los Reyes Magos en el Campo de Gibraltar, en directo | Todo listo para las cabalgatas

El Campo de Gibraltar celebra este lunes una de las jornadas más entrañables del año con la llegada de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar llevan la magia a todos los rincones de la comarca en un día mágico, familiar y cargado de ilusión para los más pequeños.

Tras una mañana marcada por el arrastre de latas, con Algeciras como la cita más multitudinaria y cuna de esta bonita tradición, los ocho municipios de la comarca (así como varias de sus barriadas y pedanías) disfrutan de vistosas cabalgatas antes del reparto de los juguetes y regalos por todos los hogares del Campo de Gibraltar.