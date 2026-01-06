El frío del invierno sigue en el Campo de Gibraltar: 2 grados de mínima para este miércoles

El frío intenso seguirá en el Campo de Gibraltar al menos una jornada más con el termómetro oscilando entre los 2 y los 3 grados centígrados. El descenso notable de las temperaturas en el Día de Reyes tendrá continuidad este miércoles 7 de enero en la comarca, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Después de las copiosas lluvias de la borrasca Francis, la zona del Estrecho podría contar con nuevas precipitaciones en la tarde del próximo viernes 9 de enero, aunque el fin de semana aparece despejado y algo más cálido.

Los nuevos abrigos, gorros y guantes traídos por los Reyes van a hacer falta este miércoles. El frío de la masa ártica del norte se ha hecho sentir en la comarca y buena parte de Andalucía. El Campo de Gibraltar marcó un récord durante la pasada madrugada en la estación meteorológica de la Sierra de Luna con una temperatura mínima de -2,7 grados centígrados, la más baja registrada desde que se realizan mediciones en este enclave natural.

Este miércoles 7 de enero, la comarca continuará con cielos mayormente despejados o poco nubosos, sin expectativas claras de lluvia durante el periodo de predicción y con unas temperaturas que oscilarán entre los 2 grados centígrados de mínima (en Jimena de la Frontera), los 5ºC (en Algeciras) y los 13ºC como máxima. Las temperaturas se mantendrán en un rango propio del invierno atlántico, experimentando una sensible subida a partir del jueves 8 de enero. El viernes 9 de enero aparece con bastantes probabilidades de precipitaciones entre las 12:00 y las 00:00, aunque habrá que esperar al día previo para afinar en la previsión.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en puntos expuestos de litoral, aunque no se prevén rachas extremas ni avisos por fenómenos costeros en la zona del Estrecho. La dirección predominante tenderá a ser del noroeste o componente marítimo, aportando una brisa sostenida pero no adversa para la navegación ligera ni para actividades en tierra. En conjunto, el avance del domingo próximo presentará un escenario meteorológico con estabilidad atmosférica, ausencia de lluvia y una pauta térmica suave para la época, lo que permitirá disfrutar de jornadas mayormente agradables en el Campo de Gibraltar.

Aviso amarillo en parte de Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este miércoles avisos de nivel amarillo por temperaturas mínimas, que podrían alcanzar hasta -4ºC, en diferentes puntos de las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

Según ha registrado la página oficial de la Aemet, estas alertas entran en vigor a partir de las 21:00 horas de este martes y concluirán a las 9:00 horas de este miércoles en todos los enclaves afectados. En concreto, en la provincia de Almería el aviso se decretará en Valle del Almanzora y Los Vélez, así como en los enclaves jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura, Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén. En todas estas áreas se espera que los termómetros lleguen a registrar mínimas de hasta -4ºC.

Ya en Córdoba, Sierra y Pedroches se regirán por este mismo avisos alcanzando hasta -4ºC, mientras que en la campiña, la helada también estará presente en la jornada con una previsión de hasta -2ºC. Por último, la provincia de Sevilla también será otro de los enclaves que se verá afectado por el frío. En concreto, la campiña, donde este aviso amarillo se establecerá debido a una previsión de hasta -1ºC en la parte oriental de la comarca.

En Andalucía, las temperaturas mínimas previstas para la jornada de este miércoles oscilan entre los 6 grados en Cádiz y Málaga y los -2 grados en Córdoba y Granada. Por provincias, se esperan 5 grados en Almería, 3ºC en Huelva, 1 grado en Jaén y 2ºC en Sevilla.