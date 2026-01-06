Récord de frío en el Día de Reyes del Campo de Gibraltar: -2,7 grados en la Sierra de la Luna de Algeciras

La noche de este martes 6 de enero ha sido extraordinariamente fría en el Campo de Gibraltar. La estación meteorológica de la Sierra de Luna, gestionada por el Sistema Automático de Información Hidrológica Hidrosur ha marcado una temperatura mínima de -2,7 grados centígrados, la más baja jamás registrada desde que se iniciaron las mediciones en esa localización.

Meteo Campo de Gibraltar, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, destaca que hasta ahora, el récord anterior de frío en la Sierra de Luna se remontaba al 22 de diciembre del año pasado, cuando se registraron -1,1 grados centígrados. El 10 de enero de 2021 se habían contabilizado 0,1 grados centígrados. La lectura de anoche ha superado el mínimo en más de un grado, consolidándose como el dato más extremo de los últimos siete años de monitoreo.

Las bajas temperaturas de esta madrugada han afectado principalmente a las zonas elevadas de la comarca, donde la altitud y la ausencia de nubosidad han propiciado un enfriamiento acusado. En cotas más bajas, los termómetros han sido más moderados, pero aun así se han registrado valores muy por debajo de lo habitual para estas fechas navideñas.

Tras el paso de la borrasca Francis toda Andalucía se ve afectada por un significativo descenso de las temperaturas. Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, una vaguada en altura ha traído consigo una "masa de aire muy fría" desde el norte. Las provincias de Granada y Almería son las más afectadas, por lo que la Aemet ha emitido varios avisos amarillos ante las bajas temperaturas y las nevadas previstas en ambas regiones. En concreto, en el entorno de la Cuenca granadina del Genil se esperan mínimas de hasta -4ºC durante la madrugada del martes. En el mapa de la Agencia podemos ver cómo Granada capital bajará hasta los -2ºC e Íllora, hasta los -3ºC. Localmente, se pueden alcanzar mínimas aún más bajas, como es el caso de Capileira (-6ºC) o Trevélez (-8ºC).

También se encuentra activo un aviso para la región de Guadix y Baza; en este caso, por las acumulaciones de nieve previstas, ya que podrían alcanzar los 3 cm en 24 horas. Según informa el organismo, esta medida se dará por encima de los 1.200 metros, aunque la cota de nieve va descendiendo progresivamente hasta los 900 - 1.000 metros. En localidades como Baza, se alcanzarán los -5ºC de mínima, mientras que las máximas apenas rozarán los 3ºC. Similar situación se vivirá en Huéscar, con un escenario térmico que oscilará entre los -3ºC y lo 4ºC.

Los avisos por nevadas concluyen en la zona almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez, aún con temperaturas ligeramente superiores a las mencionadas. Los termómetros se situarán bajo cero en Vélez-Rubio (-1ºC - 5ºC); y por encima en localidades como Albox (2ºC - 9ºC) o Macael (0ºC - 7ºC).