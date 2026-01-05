Descenso drástico de las temperaturas para el Día de Reyes en el Campo de Gibraltar

Toca abrigarse bien para salir a la calle. La masa de aire ártico que circula desde el norte por toda la península Ibérica se hará sentir este Día de Reyes en el Campo de Gibraltar con una bajada drástica de las temperaturas. Tras las abundantes lluvias de la borrasca Francis, que ha provocado el lleno del pantano de Guadarranque, la comarca y el Estrecho afrontan este martes, 6 de enero, una jornada marcada por el tiempo seco, cielos despejados y un viento intenso de componente noroeste, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El termómetro descenderá con respecto a los últimos días a sus niveles más bajos, con mínimas entre los 4-5 grados centígrados y una sensación térmica al amanecer de -1º. Durante todo el día predominarán los cielos despejados, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán en valores invernales, con unas mínimas que darán paso a unas máximas que apenas alcanzarán los 11 grados en las horas centrales del día. No obstante, la sensación térmica será sensiblemente más baja debido al fuerte viento.

El viento será el fenómeno más significativo de la jornada. Soplará de noroeste con intensidad moderada a fuerte, registrándose rachas muy fuertes que podrán alcanzar hasta los 45 km/h, especialmente entre la mañana y el mediodía. Esta situación aconseja extremar la precaución en zonas expuestas, actividades al aire libre y en el litoral.

De cara a la madrugada y la mañana del miércoles, 7 de enero, se espera una mejoría progresiva. El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado, las temperaturas serán similares, con valores entre 6 y 10 grados, y el viento irá perdiendo intensidad, rolando a direcciones más variables y con rachas ya moderadas.

En conjunto, el Campo de Gibraltar continuará bajo la influencia de un episodio estable y seco, propio del invierno, con el viento como principal factor de incomodidad durante el martes.