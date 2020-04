El Gobierno ha comenzado este lunes el reparto de 1,8 millones de mascarillas para los trabajadores y usuarios del transporte público, según las indicaciones del Ministerio de Sanidad. La Subdelegación de Cádiz tiene asignadas 276.000 mascarillas para distribuir en 33 puntos de 18 municipios de la provincia. En el caso del Campo de Gibraltar el grueso se repartirá en las estaciones de transporte de Algeciras y La Línea aunque también han llegado a San Roque y Jimena.

Las agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil junto con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales llevarán a cabo la entrega a las personas que se desplacen a sus puestos de trabajo, a quienes Sanidad recomienda el uso de mascarilla en sus desplazamientos al trabajo cuando no sea posible mantener una distancia de dos metros con otras personas. Si los viajes se hacen en vehículo particular, en moto o andando, no son necesarias.

El reparto, como indicó el pasado domingo el Ayuntamiento algecireño, está previsto que se realice en tres franjas horarias: de 7:00 a 9:00, de 13:00 a 15:00 y de 19:00 a 21:00. El Ayuntamiento de San Roque ha anunciado este lunes que también repartirá mascarillas homologadas del Gobierno a usuarios de autobuses, taxis y trabajadores de los servicios esenciales.

La Junta explicó que se hará entrega de una única mascarilla por persona y que además de las estaciones atenderá las rutas de transporte de trabajadores agrícolas establecidas de manera excepcional. Según las estimaciones remitidas por el Gobierno, se espera que 50.000 viajeros podrían usar diariamente esta semana el transporte metropolitano y la red de metro de titularidad autonómica, mientras que, por las estaciones de Renfe de cercanías, media distancia y Avant, se prevé que pasen unos 6.500 viajeros cada día.

Esta medida se enmarca dentro de la estricta limitación de movimientos vigente desde el inicio del estado de alarma y está en consonancia con las prioridades y recomendaciones marcadas por el Ministerio de Sanidad, entre las que se recomienda el uso de mascarillas para aquellos trabajadores que no puedan teletrabajar ni desplazarse en vehículo particular, en bicicleta o a pie y tengan que utilizar medios de transporte público con una importante afluencia de personas, recuerda la Junta.

La Delegación del Gobierno ha recepcionado 1.878.000 mascarillas, de las que 434.000 han llegado a la Subdelegación de Sevilla; 372.000 mascarillas a Málaga; 276.000 a Cádiz; 204.000 mascarillas a Granada; 174.000 a Córdoba; 160.000 han sido enviados a Almería; 142.000 a Jaén; y, por último, 116.000 mascarillas se han recepcionado en Huelva.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, mantuvieron una vídeo reunión con todos los delegados del Gobierno para detallar y organizar tanto el reparto por comunidades como el operativo de distribución por los principales nodos de transporte público.