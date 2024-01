El 17 de enero del 2024 publica en el diario Europa Sur el comisario honorario de la Policía Nacional en Algeciras, Pedro Ríos, unos comentarios, disfrazados en apariencia de verdades absolutas, que no puedo dejarlos pasar. Dice que lamenta las tesis contrarias a la celebración de las efemérides que atribuye a “una cuestión de egos trasnochados y de celos profesionales que no deberían existir “. ¡Que atrevida es la ignorancia!

Mire, el relato histórico del bicentenario de la Policía Nacional fue inventado por Martín Turrado Vidal, historiador e inspector jefe de policía, que en el año 1999 ideó el 175 aniversario, que con el paso del tiempo ha derivado en el irreal e inexistente bicentenario. Lo pone por escrito en la página 247, de su libro Documentos fundacionales de la Policía, que copio literalmente: “Lo cierto es que se me pidió una justificación, con lo cual resultó que no fui tenido en cuenta para las conmemoraciones, a pesar de que con mis obras se justificaron, pero sí para su defensa”.

Mas abajo dice, refiriéndose al coronel de la Guardia Civil Jesús Narciso Núñez Calvo: “No entro a valorar sus argumentos históricos, porque no soy historiador, pero otros muchos historiadores, también doctores en esa materia como él coronel, mantienen lo contrario”.

¿Quiénes son esos historiadores? En cambio yo le menciono los siguientes: los comisarios de policía Antonio Hinojosa Espinosa, Julio Antón López y Agustín Ripoll Urdapilleta, el oficial de Policía Nacional Jorge Ávila Valladares, el comandante de la Policía Armada Julián Delgado Aguado, la historiadora, licenciada por la universidad de Zaragoza Celia Teixido Guirao, todos opinan que la Policía Nacional se fundó en 1908. El museo de la Policía Nacional narra la historia del cuerpo, desde 1908, obviando la comprendía entre 1824 a 1908. ¿No cree que es una contradicción?, no van diciendo por ahí que se fundaron en 1824.

Debería mirar las siguientes Gacetas, antiguo boletín oficial, entre 1667 y 1936:

R.D. de 14 de agosto de 1827, publicado en la Gaceta el 18, donde se le ordena a la Policía General del Reino, por el artículo 20, que se dediquen en exclusividad a la represión política.

R.D. de 4 de octubre de 1835, publicado en la Gaceta el 5, que suprime por “inutilidad” la superintendencia general de policía del reino.

R. D. de 24 de julio de 1835, artículo 36, que decreta que la seguridad de las personas y propiedades los competentes son los alcaldes.

Orden del ministerio de la Gobernación, de 18 de diciembre de 1836, publicada en la Gaceta del día 21, número 746, que dice que, los alcaldes constitucionales y de barrio, bajo la inspección de los jefes políticos, velarán por la conservación de la tranquilidad, orden público, seguridad, protección de las personas y de los bienes de los habitantes de sus respectivos distritos.

R.D. publicado en la Gaceta, de 10 de octubre de 1835, donde en apenas unos meses, el gobierno duplica los efectivos de la Milicia Nacional, encargándoles en todo el país la conservación del orden público y la persecución de los delitos, ya que no hay policía.

R.D. de 28 de octubre de 1835, que suprime la Contaduría General de la Policía General del Reino y sus empleos, ósea, le quitan los dineros a su disposición y a quienes los manejaban. Real Orden de 26 de agosto de 1836, que suprime las subdelegaciones de Policía, y se les traspasa las competencias en seguridad a los alcaldes.

R.D. de 2 de noviembre de 1840, publicado en la Gaceta el 3, donde se abole por “corrupta” la Subdelegación Especial de Policía de la Corte de Madrid.

R.D. de 14 de julio de 1841, donde el ministro de la Gobernación, Facundo Infante Chave, informa en sede parlamentaria al diputado Alonso, que la Policía no existe desde 1836.

R.D. de 26 de enero de 1844, parte expositiva, que firma el presidente del gobierno Luis González Bravo, donde dice que la abolición completa, de la Policía General del Reino se produce en 1840.

Real Orden de 31 de diciembre de 1843, del ministro del Guerra, Manuel Mazarredo Mazarredo, que dirige al ministro de la Gobernación, y en donde le dice que los únicos que combaten la delincuencia son el Ejército y la Milicia Nacional.

Más abajo dice que la Asociación Unión de Oficiales de la Guardia Civil presentó un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto 665/2022 de 1 de agosto, que al final desistió, como así fue, pero usted no sabe las causas, se las explico: El Tribunal Supremo, la sala de lo contencioso-administrativo, se fija mucho en la llamada “legitimidad”, es decir, trata de evitar el desgaste de los recursos de la administración de justicia ante reclamaciones de cualquiera por las disposiciones del gobierno; para que lo entienda le voy a poner un ejemplo: Usted recuerda cuando el partido Vox representaba a 4 millones de españoles y puso un recurso contra la ley de los indultos de los golpistas catalanes, el Tribunal Supremo la rechazó por falta de legitimidad; es decir, un partido no estaba legitimado para ir en contra de una ley dictada por el Gobierno.

Con este asunto iba a pasar igual, se iba a desestimar por falta de legitimidad, con lo cual la Policía se iba a empoderar más aún en su falso bicentenario y se recurrió a la treta de presentar alegaciones más allá de las 15 horas, que es el tope del horario que mantienen los juzgados para la admisión de documentación.

En este asunto el coronel Jesús Narciso no tuvo nada que ver, los argumentos que se iban a utilizar están en la Gaceta. Estará conmigo que acusar a una persona públicamente de algo que no ha hecho merece cuando menos las correspondientes disculpas. Usted, ¿no recuerda que antes de 1999, todos los policías sabían que la Policía se fundó en 1908? Por otro lado, no es capaz de ver que la Policía General del Reino no tiene continuidad con el Ramo de Protección y Seguridad, por tanto, es solo un antecedente histórico y no el origen de la Policía Nacional.

El gol que ha metido la Dirección General de la Policía al Gobierno y a la sociedad española no tiene precedentes en todo el mundo. Por último, le diré que la Policía Nacional ha celebrado el nacimiento de la primera Policía Política de España, de triste recuerdo para los españoles de la época, tanto, que no se volvió a designar a ningún cuerpo de seguridad pública con el nombre de “policía” hasta pasados 73 años. Sin olvidarnos que la Policía Nacional ha incumplido la Ley de Memoria Democrática de 20/2022, de 19 de octubre. Mírese el artículo 1º.