El Campo de Gibraltar recupera este martes las clases presenciales salvo en el instituto de Tesorillo

El Campo de Gibraltar recuperará este martes la práctica normalidad en la actividad docente en la red de colegios e institutos con la reapertura de 17 de los 18 centros que permanecían cerrados como consecuencia de daños por el tren de borrascas o dificultades en los accesos. Para este 10 de febrero, la Junta de Andalucía únicamente mantendrá la docencia telemática en el IES Azahar de San Martín del Tesorillo.

Las familias de todos centros educativos que reabrirán han sido informadas a través de la plataforma Ipasen. Se trata de los colegios San Bernardo y Tartessos, así como la escuela infantil Los Pastores en Algeciras; así como el IES Mediterráneo y CEIP San Felipe en La Línea.

En San Roque, reabrirán el CEIP San Bernando y CEI Los Payasines (estación); CEIP Gloria Fuertes, EI Puente de Hierro e IES Sierra Almenara (Guadiaro); CEI Campanillas y CEIP Barbésula (San Enrique de Guadiaro). En Los Barrios, la actividad volverá a los CEIP Don Luis Lamadrid; CEIP Maestro Juan González y CEIP San Isidro Labrador.

Por último, en Jimena retomarán las clases presenciales en el IES Hozgarganta, mientras que en Tesorillo reabrirá el CEPER Xemina.

Reparaciones en marcha

Desde que amainó el tren de borrascas, los ayuntamientos han estado trabajando en coordinación con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz de la Junta de Andalucía para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Es el caso de los colegios Tartessos y San Bernardo, donde el Consistorio de Algeciras ha optado por tapar provisionalmente el espacio dejado por una de las claraboyas del centro en el colegio Tartessos a expensas de una intervención posterior. En el San Bernardo, junto al equipo directivo, se ha procedido a la reubicación de cinco aulas a la espera de poder ejecutar una obra de emergencia para eliminar las filtraciones.

A la reapertura este martes 10 de los dos colegios se unirá el centro de educación infantil Los Pastores, cuyo mantenimiento no depende del Ayuntamiento.

En Los Barrios, por ejemplo, cuadrillas municipales dotadas con maquinaria pesada han saneado el muro de separación entre los colegios San Isidro y Maestro Juan González, entre otras intervenciones de saneamiento.