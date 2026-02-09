Algeciras recupera este martes las clases presenciales en todos los colegios

La ciudad de Algeciras recuperará este martes 10 toda la actividad docente presencial con la reapertura de los tres centros que se encontraban pendientes por los daños como consecuencia de los temporales. Se trata de los colegios San Bernardo y Tartessos, así como la escuela infantil Los Pastores.

En los colegios Tartessos y San Bernardo, el Ayuntamiento ha trabajado este lunes en coordinación con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz de la Junta de Andalucía para restablecer el servicio.

El Consistorio ha optado por tapar provisionalmente el espacio dejado por una de las claraboyas del centro en el colegio Tartessos a expensas de una intervención posterior. En el San Bernardo, junto al equipo directivo, se ha procedido a la reubicación de cinco aulas a la espera de poder ejecutar una obra de emergencia para eliminar las filtraciones.

A la reapertura este martes 10 de los dos colegios se unirá el centro de educación infantil Los Pastores, cuyo mantenimiento no depende del Ayuntamiento.

Las familias de estos centros educativos han sido informadas de la reapertura a través de la plataforma Ipasen.