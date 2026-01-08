El Campo de Gibraltar recupera la conexión por tren tras eliminarse las bolsas de agua generadas por la borrasca Francis

La comarca del Campo de Gibraltar vuelve a contar desde las 12:45 de este jueves con conexión ferroviaria tras varios días de interrupción provocados por la borrasca Francis. Adif ha anunciado el restablecimiento del tráfico ferroviario, una vez finalizados los trabajos de reparación y despeje de las vías en el término municipal de Castellar de la Frontera, donde la acumulación de agua había obligado a suspender la circulación.

El corte de la línea Algeciras-Bobadilla, registrado desde el pasado domingo 4 de enero, ha tenido un impacto directo en la actividad logística del Puerto de Algeciras y en el tráfico de pasajeros, por lo que Renfe se vio obligada a poner a su disposición un servicio de tax, desde las estaciones de Algeciras y San Roque hasta Antequera Santa Ana.

Varios trenes de mercancías quedaron cancelados durante estos días: unos con origen o destino en el Puerto Seco de Azuqueca de Henares (Madrid) y otros dos vinculados al puerto de Marín, en Pontevedra. Esta situación mantuvo sin actividad la terminal ferroportuaria de la Isla Verde en un periodo clave para el movimiento de mercancías.

Durante la interrupción, las empresas afectadas se vieron obligadas a reorganizar sus operativas. Mientras algunos clientes optaron por esperar la reanudación del servicio, aquellos con productos perecederos tuvieron que recurrir al transporte por carretera como solución provisional. El Puerto de Algeciras cuenta habitualmente con servicios ferroviarios de mercancías diarios de lunes a viernes, por lo que el parón supuso un freno relevante para su cadena logística.

No es la primera vez que una incidencia de este tipo afecta al tráfico ferroviario del puerto. En 2023, una acumulación de agua en la Comunidad de Madrid ya provocó la suspensión del servicio durante diez días, obligando entonces a desviar el transporte de mercancías por carretera.

Obras de mejora en 2026

El ferrocarril en la comarca afronta nuevos retos. A lo largo de 2026 están previstos cortes totales en distintos tramos de la línea Algeciras-Bobadilla, con interrupciones que podrían prolongarse hasta diez meses en algunos puntos. Estas actuaciones forman parte de las obras de mejora de la conexión ferroviaria y del trazado destinado a la Autopista Ferroviaria de mercancías entre Algeciras y Zaragoza.