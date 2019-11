La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, anunció este jueves una inversión de 900.000 euros antes de que acabe el año en el hospital Punta de Europa de Algeciras. Lo hizo un día antes de la manifestación, convocada por la Plataforma Afectados en Defensa de la Sanidad Pública Campo de Gibraltar, que este viernes 16 de noviembre recorrerá las calles algecireñas desde el centro hospitalario hasta la Plaza de Andalucía "por una Sanidad Pública, digna, transparente y de calidad".

Ana Mestre realizó el anuncio de la inversión durante una visita a la cuarta planta del hospital Punta de Europa de Algeciras, que alberga a pacientes de Medicina Interna y que entre el 1 de julio y el 1 de octubre se ha sometido una remodelación por 230.000 euros. La delegada, acompañada de la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, la subdelegada de la Junta en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, y el gerente del Área Sanitaria, Jesús Fernández Galán, explicó que la Junta ha realizado en lo que va de año una inversión total en el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar de 700.000 euros y antes de que acabe 2019 habrá una nueva inversión de más de 900.000 euros. 1.600.000 euros en total.

¿Por qué cree Ana Mestre entonces que los ciudadanos van a salir a la calle? Responde ella misma. "Hay muchas cosas todavía por hacer. Han sido muchos años de menoscabar la Sanidad Pública y nosotros en diez meses estamos haciendo lo que otros no hicieron. Tienen que dejarnos trabajar. Las plataformas tienen la información suficiente a través de la delegada territorial. En diez meses se han producido más reuniones que nunca antes, por tanto damos la cara", dijo. "Que los ciudadanos salgan a la calle a manifestarse será fruto de que siguen existiendo necesidades, somos conscientes, pero también lo somos de que llevamos diez meses y lo que hacemos lo hacemos gracias a la generosidad de los profesionales sanitarios, si no, sería imposible, porque ellos mantienen la calidad y hacen serios esfuerzos en sus jornadas laborales, sus extraordinarias y largas jornadas laborales", continuó.

La delegada no comparte, sin embargo, las críticas del PSOE: "Que se sumen otros grupos políticos es la demagogía elevada a su máximo exponente, porque hasta hace un cuarto de hora estaban gobernando ellos. Hay que tener poca catadura moral para salir a la calle con una pancarta para reivindicar una mejor Sanidad. Ese es el nivel".

Mestre visitó la cuarta planta ahora porque el proceso electoral recién acabado le impidió inaugurarla. "Los esfuerzos hay que transmitirlos y los logros y los éxitos también, a la vez que se asumen las necesidades. En materia sanitaria nunca es suficiente, máxime cuando lo que nos hemos encontrado ha sido una situación muy complicada en Andalucía, con mucha falta de recursos en el Campo de Gibraltar y con diez meses de nuevo Gobierno al frente de la Junta que está requiriéndonos de unos esfuerzos mayúsculos para hacer posible que nuestra sanidad responda a las necesidades de los campogibraltareños, los gaditanos y los andaluces", reflexionó.

La Junta afirma que en los Presupuestos de 2020, por primera vez en la historia del SAS y del Gobierno andaluz, la Sanidad será financiada con más de 10.000 millones de euros, "con el Partido Popular y Ciudadanos al frente de la Junta de Andalucía". "Esto lo hace posible un Gobierno serio, responsable que dota a la Sanidad, a la Educación y a la Dependencia del montante global del 60% del Presupuesto. Una cosa serán los esloganes, una cosa serán las promesas, una cosa serán las pancartas, pero otra cosa son las inversiones, las realidades y los hechos, y eso es lo que hace este nuevo Gobierno", subrayó.

En la cuarta planta del Punta Europa hay ahora "mayor confortabilidad, mejores condiciones para los pacientes y para los profesionales sanitarios". Se han instalado doce habitaciones dobles y una individual. Se han reformado todos los cuartos de baño, eliminando barreras para hacerlos accesibles. Se han colocado llamadores de emergencia inteligentes que dan a conocer cuándo la habitación está ocupada por un enfermero o un auxiliar, para que los tránsitos sean más efectivos. Además se ha mejorado la seguridad con un sistema de doble barandilla en las camas.

"Para dotar de mayor dignidad a los pacientes hay que mejorar las infraestructuras, por eso hemos mejorado los flujos de los profesionales, por ejemplo de los almacenes. Cuando en un hospital todo va por el mismo sitio no hay orden y no hay control y se pierde la humanidad", explicó la delegada, que entiende que el Área de Gestión Sanitaria viene sufriendo los embates de la mala gestión. "En los últimos meses se ha contratado a 152 nuevos profesionales sanitarios en el Campo de Gibraltar, lo que supone un incremento del 4,5% respecto de 2018. Se estrenan con una condiciones laborales nuevas, porque el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía quiere dotar de calidad a los trabajadores. Éramos una comunidad en la que la precariedad laboral en el ámbito sanitario hacía estragos. Teníamos escasez de profesionales, con la ratio por debajo del resto de las comunidades autónomas, los salarios, etcétera, etcétera. Ahora estos profesionales se suman con contratos al cien por cien y de larga duración", manifestó. Entre estos nuevos trabajadores hay 16 especialistas, ocho de ellos en el Punta de Europa (un cardiólogo hemodinamista, un otorrino, un traumatólogo, un oncólogo, un internista, un médico del aparato digestivo y dos pediatras), tres en el hospital de La Línea (un oncólogo, un radiólogo y un pediatra) y cinco para Atención Primaria (dos médicos de familia en La Línea, uno en Tarifa, otro para Jimena y un pediatra en Algeciras).

Mestre enumeró las inversiones que se han realizado: una Unidad de Radioterapia en el Punta de Europa, con un nuevo acelerador de última generación; la reforma de una sala de rayos, que se ha dotado con un equipo digital con suspensión de techo; la creación de dos nuevas consultas de urgencias y una tercera que está en obras.

Antes de finalizar el año, el SAS va a llevar a cabo en el Punta de Europa la reforma del laboratorio de bioquímica con un coste de 668.000 euros, del quirófano de otorrinolaringología, por un importe de más 200.000 euros, y una nueva consulta de Radioterapia Oncológica.

La nueva cuarta planta dispone de 12 habitaciones dobles y una individual con cuartos de baño mejorados sin barreras

En los últimos meses ha adquirido un videocolonoscopio para el aparato digestivo, un sillón ginecológico, dos respiradores para ventilación no invasiva en Medicina Interna y Urgencias, un electroencegalógrafo para neurofisiología, un ecógrafo para Oftalmología, un respirador para Pediatría y un colposcopio para Patología Cervical. Está en trámites la compra de un ecocardiógrafo de alta gama, un densitómetro oseo de cuerpo completo para Rehabilitación y un ortopantomógrafo para Radiodiagnóstico.

En Atención Primaria, se han realizado este año las obras de dotación de tres nuevas consultas (dos médicas y una de enfermería) para el consultorio de San García en Algeciras y se han adquirido cuatro sillones odontológicos para los centros de salud.

En el Hospital de La Línea, las inversiones en equipamiento han sido para dos cabinas de seguridad microbiológica para las Unidades de Laboratorio y Anatomía Patológica, un espirómetro para la Unidad de Alergología, una nueva sala de Rayos X, con un equipo de última generación digital directo, un ortopantomógrafo; dos videocolonoscopios para la Unidad de Aparato Digestivo y un microscopio quirúrgico para la Unidad de Oftalmología.

"¿Cómo nos habían dejado esto? Porque lo que se adquiere es por necesidad. Lo que se compra como nuevo es porque no lo había. ¿Cómo nos habían dejado los servicios y las unidades? En tan solo diez meses hemos invertido todo esto, imagínense lo que vamos a seguir haciendo", exclamó Mestre. "Por eso no concibo las manifestaciones oportunistas de aquel partido que hasta ahora ha estado gobernando durante casi cuarenta años", dijo, antes de reiterar el "compromiso con la Sanidad del Campo de Gibraltar" de la Junta. "Nuestra forma de trabajar es con los hechos, con los presupuestos y las inversiones. La sociedad tiene que saber cómo nos hemos encontrado la sanidad en el Campo de Gibraltar y qué estamos haciendo para mejorarla.Este equipo de Gobierno está por eliminar con las listas de espera que nos hemos encontrado y acabar con el sufrimiento de miles de familias por no haber sido atendidos según la ley por mala gestión, mala planificación y falta de recursos. Lo demás son intereses partidistas y demagógicos", concluyó.