La Junta recupera el materno-infantil y reparará el colegio Puerta del Mar

La primera fase del proyecto del hospital materno-infantil en Algeciras, con una partida de 577.000 euros, así como la reparación del CEIP Puerta del Mar, por 1.210.000 euros, son las principales novedades del proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2020.

Así lo ha destacado el presidente comarcal del Partido Popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, durante una rueda de prensa en la que le han acompañado Eva Pajares, vicesecretaria provincial de Acción Política y subdelegada del Gobierno Andaluz en el Campo de Gibraltar y Carmen Sánchez portavoz provincial del Partido Popular.

Esta primera fase del recuperado proyecto de un hospital materno-infantil para la comarca se dedicará solo a la redacción del proyecto. No se sabe todavía si será una nueva ala del hospital Punta de Europa -parece que no, porque no hay espacio en las instalaciones-, un anexo al edificio u otra construcción separada en los terrenos colindantes. En cualquier caso, el Ayuntamiento -dijo Landaluce- facilitará en todo lo posible la tramitación de las licencias pertinentes.

Resaltan también en los presupuestos una fuerte inversión de 1.200.000 euros para reformar el CEIP Puerta del Mar. Este colegio tiene todavía rastros del temporal de viento y lluvia que el 28 de febrero de 2018 ocasionó un gravísimo accidente, cuando la caída de un ventanal dentro de un aula hirió levemente a dos niños que se encontraban en clase.

También en Educación resaltan dos partidas para la construcción de la fase 1 de un nuevo centro en Pajarete (204.286,57 euros).

Landaluce valoró que el Gobierno de la Junta de Andalucía, a quien catalogó como un “gobierno amigo”, se preocupe por los problemas de Algeciras y del Campo de Gibraltar e intente resolverlos aportando cantidades económicas que demuestran que la Junta de Andalucía está comprometida con los algecireños y campogibraltareños. “Durante ocho años, nos han dejado fuera de la obligación de atender las demandas de Algeciras y del Campo de Gibraltar. Solo me recibió una vez la expresidenta de la Junta de Andalucía, y no han cumplido ni uno de los proyectos que le presenté, excepto que se reuniría conmigo la Consejera de Hacienda y a los pocos días fue nombrada ministra, por lo que ese compromiso no se pudo cumplir”, lamenta Landaluce.

Afirmó el popular que son muchas las partidas que se han incluido en los presupuestos, de mejoras en distintas barriadas (Saladillo, Bajadilla, San García, etcétera), pero lo que no recogen los presupuestos es lo que desde el primer minuto empezó a ocurrir con el Gobierno de Juanma Moreno. "Este Gobierno ha desbloqueado proyectos, ha dado respuesta a las necesidades, y ha buscado soluciones a los problemas que necesitaban de un posicionamiento de las distintas Consejerías, tales como el crecimiento del Cortijo Real II, dotación luminaria eléctrica en San José Artesano, que tras 10 años se han repuesto, temas judiciales, educativos, cultura y medio ambiente", contnúa el PP.

En palabras del presidente de los populares campogibraltareños “el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, se sienta con el Ayuntamiento de Algeciras, haciendo que todos cumplamos con nuestras obligaciones, pero que se beneficie el ciudadano, como las acciones del plan de vertido”.

La vicesecretaria de Acción Política y subdelegada del Gobierno Andaluz en la comarca, Eva Pajares, también tuvo palabras de agradecimiento para la Consejería de Hacienda de la Junta, y recalcó “la Junta de Andalucía tiene el compromiso de gobernar para todos y no solo para los que tienen cierta sigla política”. En cuanto a las mejoras introducidas por la Junta de Andalucía que relató se encuentran la bajada progresiva del IRPF, bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en viviendas de más de 130.000 €,y en la fiscalidad para los avales en las PYMES. En resumen, más del 50 % del presupuesto va destinado a Sanidad, Educación y Políticas Sociales.