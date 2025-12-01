El PSOE denuncia la ausencia de proyectos para la comarca en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

El Partido Socialista ha denunciado este lunes la "desaparición" del Campo de Gibraltar en la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que el gobierno de la Junta de Andalucía tramita en estas semanas. El documento, en el que se establecen las líneas maestras para la gestión territorial, se encuentra en fase de exposición al público y sugerencias hasta el mes de enero.

El secretario general de los socialistas de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha asegurado que el documento elimina el área subregional del Campo de Gibraltar "obviando la realidad y las necesidades de la comarca". Para Ruiz Boix, el POTA se pretende implementar "sin colaboración institucional ni participación ciudadana".

Según el análisis del político socialista, el plan territorial no incluye ninguna referencia a proyectos clave para la comarca como el Bus Rapid Transit (del que la Junta está elaborando un estudio de viabilidad), el nuevo acceso norte al Puerto de Algeciras, la variante exterior de la A-7 o la conexión ferroviaria con La Línea y Gibraltar. En materia hidráulica, Ruiz Boix también echa en falta el embalse del Gibralmedina y la obra de la depuradora para San Roque y Los Barrios que se encuentra paralizada.

“Necesitamos un gobierno de la Junta de Andalucía que deje esa indolencia habitual de siete años sin hacer nada y que asuma la realidad de cómo está la comarca del Campo de Gibraltar, que necesita un plan especial, un plan estratégico de inversiones en infraestructuras sanitaria, educativas, empleo y transporte”, ha demandado Ruiz Boix.

El socialista se ha mostrado escéptico ante el compromiso del presidente andaluz, Juanma Moreno, de iniciar las obras de la Ciudad de la Justicia de Algeciras en el primer semestre de 2026, calificándolo de “una mentira más” y “fecha preelectoral”, puesto que las obras no están licitadas ni adjudicadas. También ha subrayado que la falta de gestión pone en riesgo la subvención de fondos europeos prevista para la construcción del Centro de Salud de La Bajadilla y que tampoco hay partidas en los presupuestos de 2026 para el Conservatorio Paco de Lucía.