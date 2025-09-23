El Gobierno y la Junta rompen el contrato con la constructora de la depuradora de San Roque y Los Barrios por la demora de las obras

El Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía han roto el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que construían las obras de la nueva depuradora y la agrupación de vertidos de San Roque y Los Barrios, una de las inversiones estrella en el Campo de Gibraltar, cuyo presupuesto superará los 56 millones de euros. Los trabajos tenían que estar finalizados en mayo de este año, pero, en ese momento, los inspectores comprobaron que restaba por ejecutar más del 65% (40% de la actuación relativa a la agrupación de vertidos y un 90% de la EDAR).

Las obras consisten en la construcción de la depuradora de San Roque-Los Barrios, que prestará servicio a una población de 120.000 habitantes, y la agrupación de vertidos con la construcción de tres tanques de tormentas, cuatro estaciones de bombeo y la adecuación de una existente y 14 kilómetros de conducciones, que permitirán impulsar las aguas residuales hasta la nueva depuradora. Además regenerará agua que se distribuirá a la industria de la zona y que es especialmente necesaria para los proyectos de hidrógeno verde de Moeve.

La compañía energética tiene previsto utilizar hasta 5 hectómetros cúbicos de agua reciclada al año para producir hidrógeno verde y otros usos industriales. Esto supone toda el agua regenerada que saldrá de la futura planta, levantada en unos terrenos que fueron cedidos por la entonces llamada Cepsa. El aprovechamiento del agua reciclada permitirá ahorrar recursos de los pantanos de Charco Redondo y Guadarranque.

La decisión la ha tomado este martes la Comisión de Seguimiento del convenio de estas obras, que ha pedido a Acuaes (la sociedad mercantil del Ministerio para la Transición Ecológica cuyo objetivo es la construcción y gestión de las infraestructuras hidráulicas) que tramite el procedimiento de resolución el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de los trabajos. Hasta ahora se han certificado 16,6 millones (IVA excluido) de los 44,4 a los que asciende el presupuesto vigente.

En la reunión, que se ha celebrado telemáticamente, han participado la presidenta de ACUAES, Mª Rosa Cobo; el secretario general del agua de la Consejería de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, Ramiro Angulo; el director general de la empresa pública Agua y Residuos del Campo de Gibraltar (ARCGISA), José Manuel Alcántara, así como representantes de los departamentos técnico y financiero de las entidades.

La instalación incluye un tratamiento biológico convencional con eliminación de nutrientes, así como un tratamiento terciario, que permitirá la reutilización de las aguas para el riego y usos municipales de baldeo y jardines. Destaca el tratamiento de fangos con el que se conseguirá un mejor aprovechamiento energético y la posibilidad de su uso en agricultura.

Requerimientos

Acuaes ha requerido en numerosas ocasiones a la UTE adjudicataria el cumplimiento de los plazos establecidos en su contrato, ante la necesidad de recuperar el retraso acumulado de forma injustificada, pues se trata de unas obras importantes que una vez finalizadas permitirán tratar correctamente las aguas residuales del Campo de Gibraltar. Sin embargo, según la empresa estatal, la UTE no ha puesto los medios necesarios para conseguir este objetivo, condicionándolos a la aprobación de una modificación técnica del proyecto que los miembros de esta Comisión de Seguimiento consideraron innecesaria, evidenciando además una expectativa de finalización inasumible para los usuarios y con escasas garantías de cumplimiento.

El contrato suscrito entre Acuaes y la UTE prevé en su cláusula XXVI.2, como causa de resolución de este, “el incumplimiento, por causas imputables al contratista, del plazo total de ejecución de las obras, siempre que la demora exceda de la sexta parte del plazo contractual de las mismas”, plazo que se ha cumplido el pasado 21 de septiembre.

La sociedad mercantil estatal ya se ha puesto a trabajar de manera inmediata en la elaboración de un pliego para contratar la redacción del proyecto de terminación, que incluirá la parte de la actuación que todavía no se ha ejecutado, manteniendo las características del diseño del proyecto original, pero actualizando los precios y adaptándolo a las nuevas normativas vigentes.

Su licitación se prevé en breve, para su adjudicación antes de final de 2025. El objetivo es que las obras se puedan licitar durante el segundo semestre de 2026, de manera que los trabajos se reinicien a finales de ese año. Dado que el coste final de la actuación se verá superado respecto del previsto en el convenio actual, la Comisión ha dado el visto bueno a la tramitación de una adenda al convenio con las mismas condiciones de financiación, de manera que el 50% de la inversión será cofinanciado por fondos FEDER, tramo estatal, y el resto por aportaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía durante la construcción de las obras con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma.